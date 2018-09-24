AKP'li Ünal, HDP'li belediyeleri suçladı: Devlet buna seyirci kalmaz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel yönetimlerle ilgili "O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi.

Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Lisesi'nin açılış törenine katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada "15 Temmuz'un ne anlama geldiğini maalesef dünya, anlamadı. Çin'de bir genç tankların önünde durdu, diye 20 yıl onunla ilgili film çektiler, hikaye anlattılar. Oysa bu millet; 15 Temmuz'da kurşuna kafa attı, F-16'ya levye attı, çıplak ellerle vatanını kurtardı. Bu hikayeleri anlatmalıyız. Çocuklarımızın kalbinde vatan sevgisi filizlensin" dedi.

"Belediye kaynakları çarcur etmeyecek"

1994'te Türkiye'nin büyük bir krizin içinde olduğunu söyleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parası var mıydı? Krizde olan devlet, Recep Tayyip Erdoğan'a para aktarıyor muydu? Hayır. Peki bu kadar imkansızlığa rağmen 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u ayağa kaldırdı mı? Kaldırdı. İstanbul'u çöpten, çamurdan kurtarıp, sosyal belediyecilik örneği sergiledi. Demek ki bu işler parayla olmuyor. Belediye yeni kaynaklar oluşturarak, kaynakları çarçur etmeyecek. O HDP'li belediyeler gibi devletin kaynağını Kandil'e göndermeye, devletin iş makinesiyle hendek, çukur kazmaya kalkarsanız devlet buna seyirci kalmaz" dedi.



