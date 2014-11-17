AKP'li Ünal: Değişim karşısında dinler bile duramaz

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İran'ı örnek göstererek, değişimin karşısında dinlerin bile duramayacağını söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Akademik Yıl açılış töreninde ’Demokrasi ve Toplum’ konulu açılış konuşması yaptı.

DHA'nın haberine göre, demokrasi kültürünün üretilmesi ve yaşatılması gereken yerin üniversiteler olduğunu belirten Ünal şunları söyledi: "Baktığınızda monarşi, oligarşi ve demokrasi var. Birçok sistemden bahsedebiliriz. Monarşi, tek bir kişinin erki ve iktidarı elinde bulundurmasıdır, padişahlık gibi. Oligarşi, bir zümrenin veya grubun yönetimi elinde bulundurmasıdır. Mesela Suriye bir oligarşidir.



Bir küçük azınlık yönetimi elinde bulunduruyordu, hala da böyle. Demokrasi ise halkın kendi kendisini yönetme iradesini elinde bulundurması. Şimdi o halde istisnai duruma halk karar vermiyorsa ve istisnai duruma bir grup veya zümre karar veriyorsa, o zaman karşınıza oligarşi çıkıyor. Milletin iradesinin dışındaki bütün iradeler gayri meşrudur."

'Değişim karşısında duramazsın'

Ünal, değişimin karşısında dinlerin bile duramayacağını anlatarak İran’dan örnek verip şöyle devam etti:

"Eğer değişime direnebilseydi İran direnirdi. Yani İran, kendi din yorumu ve anlayışını topluma endokrine edebilmek, enjekte edebilmek için inanılmaz kurumlar oluşturdu. Devrim muhafızlarından, Kudüs savaşçılarına kadar her türlü güvenliği almasına rağmen, bugün artık İran başka bir yere dönüştü. Değişimin karşısında duramazsın. Değişime direnmek yerine, değişimi yönetmek gerekir. Değişimi doğru politikalarla yönetmeniz gerekir."