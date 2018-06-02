AKP'li Ünal: Bir öyle, bir böyle olanlardan Erdoğan çıkmaz

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde dile getirdiği “Dedem o gün imam hatibe yazdırsaydı, sizin yerinizde bugün ben olabilirdim” sözlerine tepki gösterdi. Ünal, “Bunlar Erdoğan olmayı kolay sanıyorlar. Bir öyle, bir böyle olanlardan Erdoğan çıkmaz” dedi.

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi'nin düzenlediği sahur programında konuşan Ünal, "Muharrem İnce, 'imam hatibe gitseydim ben de Erdoğan olurdum' demiş. Bunlar Erdoğan olmayı kolay sanıyorlar. Yahu Erdoğan olmak, 'samimi olmak' demektir. Erdoğan olmak, 'erdemli olmak' demektir. Erdoğan olmak 'dürüst olmak' demektir. Erdoğan olmak, 'cesaretli olmak' demektir. Erdoğan olmak, 15 Temmuz gecesi, gözleri çakmak çakmak 'ölümüne, ölümüne' deyip bu milletin önüne düşmektir Erdoğan olmak. Yoksa, bir öyle, bir böyle olanlardan Erdoğan çıkmaz. Erdoğan, bu milletin ta kendisidir. Hayallerinin, tasavvurunun, derdinin, davasının, kavgasının ve bütün bunların arkasında imanının şekillendiği adam olduğu için Erdoğan'ı bu kadar çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

"Muhalefette Türkiye'yi taşıyacak bir vizyon görüyor musunuz?"

Sahur öncesinde de AKP Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları'nın bir kafede düzenlediği sohbet toplantısında gençlerle buluşan Ünal, konuşmasında muhalefeti eleştirerek, "Biz bunları yaparken dönüp bir muhalefete bakalım. Bugün muhalefette Türkiye'yi taşıyacak bir vizyon görüyor musunuz? Bir liderlik görüyor musunuz? Bir ufuk görüyor musunuz? Dünyayı ve değişimi okumaya dair bir şey görüyor musunuz? Beslendikleri tek bir şey var, Erdoğan düşmanlığı, Ak Parti nefreti. Başka bir şey konuştuklarını duydunuz mu? Eğer biraz teknoloji konuşacak olurlarsa, iki cümle konuşuyorlar bitiyor. Vaat olarak söyledikleri şeylere baktığınız zaman da bizim yaptığımız işler. Bizim yaptığımız işlerden de haberleri yok" diye konuştu.