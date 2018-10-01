AKP'li Ünal: Batıyoruz çığırtkanlığı yapmayın, hükümeti destekleyin

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ekonomik krizle ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Ünal “Batıyoruz çığırtkanlığı yapmak yerine Türkiye’de seçilmiş hükümetin desteklenmesi gerekiyor” dedi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Ünal, TBMM’nin yeni dönemi öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, ekonomik krizle ilgili “Batıyoruz çığırtkanlığı yapmak yerine Türkiye’de seçilmiş hükümetin desteklenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ana muhalefet partisi CHP'nin siyaset üretemediğini söyleyen Ünal, "Siyasetsizlik partileri bitirecek en temel şey. Muhalefeti gerçek anlamda yapması yeni sistemde çok önemli. Düşmanlıkla muhalefeti birbirine karıştırmamak gerekiyor. Muhalefet alternatif haline gelmektir. Maalesef geçmiş dönemlerde gensoru önergeleri, grup önerileri, kanun önerileri bir siyasi pozisyonu tahkim etmek için kullanılan şeylerdi" dedi.