AKP'li Uçma'dan yeni öneri: Camilerin içinde de nikah kıyılabilmeli

Daha önce “mahalle namusuna sahip çıksın”, “eşcinsellik engellenebilir” ve “evlilik ehliyeti getirilmeli” sözleriyle gündeme gelen AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, “Belediyelerin dışında da müftülüklerimizde ve düzenlemeye uygun camilerin içinde isteyenler nikah akitlerini yaptırabilmeliler” dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu’nda Resmi Gazete’de dün yayımlanan “Evlilik Ehliyeti” uygulamasını savunan AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, dün de yeni önerilerde bulundu.

Daha önce “mahalle namusu” diyerek tartışmalara neden olan Uçma, “Belediyelerin dışında da müftülüklerimizde ve düzenlemeye uygun camilerin içinde isteyenler nikah akitlerini yaptırabilmeliler. Bir bütün olarak alınmalı. Evlendirme dairesi, müftülük, okul, rehberlik, muhtar tamamı bir sosyal bilince yönelik hareket etmeli. Ve gerçekten bunları o zaman önleyebileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Örgütlü suç kapsamına girsin

Evlilik ehliyeti önerisinin yasalaşmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Uçma ayrıca “Kadına yönelik şiddet aile, kabile, aşiret kararıyla işlenmesi durumunda bunların örgütlü ve organize suç kapsamına alınması gerekmektedir. Bunu mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.