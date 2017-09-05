T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP’li Tütüncü hayatını kaybetti

Mustafa Ataş, Twitter hesabından duyurdu

05 Eylül 2017 17:45

AKP Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü hayatını kaybetti.

Tütüncü’nün ölümünü Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Twitter hesabından duyurdu. Teşkilatlardan sorumlu Ataş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun süredir tedavi gören Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun” dedi.

Tütüncü, kanser nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi görüyordu. Tütüncü’nün cenazesi bugün havayoluyla Giresun’a getirilecek yarın öğle vakti merkez Hacı Miktad Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta defnedilecek. 

 

ETİKETLER

akpgiresunil başkanıhasan ali tütüncüölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24