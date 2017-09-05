AKP’li Tütüncü hayatını kaybetti

AKP Giresun İl Başkanı Hasan Ali Tütüncü hayatını kaybetti.
Tütüncü’nün ölümünü Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş Twitter hesabından duyurdu. Teşkilatlardan sorumlu Ataş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun süredir tedavi gören Giresun İl Başkanımız Hasan Ali Tütüncü kardeşimiz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun” dedi.
Tütüncü, kanser nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi görüyordu. Tütüncü’nün cenazesi bugün havayoluyla Giresun’a getirilecek yarın öğle vakti merkez Hacı Miktad Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta defnedilecek.