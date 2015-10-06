AKP'li Türkeş: MHP tapulu arazim

Seçim hükümetinde MHP'nin 'bakan vermeyeceğiz' tavrına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun teklifini kabul ederek Başbakan Yardımcısı olarak atanan, MHP'den ihraç edildikten sonra AKP'den Ankara Millietvekili Adayı olan Tuğrul Türkeş, "Hiç kimse beni MHP’den atamaz, atamamıştır, yaptıklarında büyük usul hataları vardır. Atılmak başkadır, istifa başkadır" dedi. Türkeş, "Benim tapulu arazime başkalarına gecekondu kurdurmam” diye konuştu"

Televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya gelen seçim hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Adayı Tuğrul Türkeş, “Rahmetli Türkeş hayatta olsaydı, MHP’nin de genel başkanı olsaydı,Türkiye bu krizi yaşamazdı. 7 Haziran’dan üç gün sonra 10 Haziran’da MHP-AKP koalisyonu kurulmuş olurdu” dedi.

AKP’nin seçim beyannamesinin 1 Kasım’dan sonra kurulacak olan yeni AKP hükümetinin de hükümet programının temeli niteliğinde olduğunu kaydeden Türkeş, “Diğerlerinin yaptığı gibi afaki, havada açıklamalar yerine realist ve kaynağı belli önerilerde bulunulmuştur” şeklinde konuştu.



“CHPnin ‘Blok' siyaseti, MHP'nin 'Hayır' siyaseti"



Bugün'de yer alan habere göre, AKP’ye yönelik büyük bir ilgi olduğunu kaydeden ve “Vatandaş 7 Haziran’da uyarı niteliğinde farklı bir oy kullandı” açıklamasında bulunan Türkeş, bu farklı oy kullanımının Meclis’te 4 partili bir yapıyı ortaya çıkarttığını ve hiçbir partinin tek başına iktidar olmasına imkan vermediğini söyledi. Türkeş, “Bu geçen üç ay süre içinde CHP’nin ‘blok’ siyaseti, Bahçeli’nin ‘hayır’ siyaseti haliyle vatandaşta koalisyonun çok başarılı olmayacağını gösterdi. Kamuoyu yoklamaları şimdi tekrar AK Parti’ye bir yöneliş olduğunu, Allah’ın izni ile 1 Kasım’da tek başına AK Parti iktidarı çıkacağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.



“Sayın Bahçeli benim devşirilemeyeceğimi bilir"



Devlet Bahçeli’nin “İçimizden devşirdikleri ile hisarlarımıza gedik açmaya çalıştılar” ifadesinin hatırlatılması üzerine Türkeş, “Bunun benimle ilgili olduğunu zannetmiyorum. Sayın Bahçeli benim devşirilemeyeceğimi bilir. Onun kendi adamlarından bir devşirilmiş olan varsa onu kastetmiştir, bunu asla üstüme almam. Beni kastettiğini söylüyorsa da benim ona cevabım çok farklı olur. MHP’deki saygıdeğer yöneticilerin siyaseten cevap vermelerini tercih ediyorum. Hakareti bir cevap olarak kabul etmem. Bu tarzda çirkin girişimleri onların basiretsizliğini ve politika üretemediklerini gösterir” dedi.

“Benim tapulu arazime başkalarına gecekondu kurdurmam"

AKP’ye geçmesine rağmen MHP’den ihraç edilmesine yönelik bir dava sürecinin devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Türkeş, “O bir hak kaybının telafisi niteliğindedir. Ben bugün itibariyle AK Partiliyim. Ancak hiç kimse beni MHP’den atamaz, atamamıştır, yaptıklarında büyük usul hataları vardır. Atılmak başkadır, istifa başkadır. O yanlış ve usulsüz atma kararından sebep onların bunun neticelerine katlanmaları lazım, bu benim bir yasal hakkımdır. Benim tapulu arazime başkalarına gecekondu kurdurmam. Ben AK Partiliyim ve bundan sonra da AK Parti’de siyasete devam edeceğim” diye konuştu.