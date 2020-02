AKP'li Turan'dan MHP'nin af teklifine ilişkin açıklama

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu af teklifine ilişkin, "AK Parti'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir" değerlendirmesinde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde yapımı tamamlanan Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katıldı.

Cumhur İttifakındaki MHP'nin, TBMM'ye sunduğu af teklifi konusunda değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan, "Cumhur İttifakındaki bir partimiz af'la ilgili teklifini verdi. Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Heleki ittifakımız olan partilerden gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz. Ama AK Parti'yi 17 yıldan bu yana kıymetli kılan en hassas konu toplum vicdanıyla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde, komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa, hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir" dedi. (DHA)