AKP’li Turan’dan ana muhalefete öneri: Partinizi, söyleminizi, politikanızı değiştirin!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'ye yönelik, "CHP aç-kapa yaptığı için ortada ne kapı kalmış ne kapı kolu ne de anahtar deliği. Önce kendinizi toparlayın, partinizi, söyleminizi, politikanızı değiştirin. Ondan sonra yeni anayasa konusunda hüküm verin" dedi.

Turan, CHP'nin bütün politikalarında tutarlılık sorunu yaşadığını iddia etti. Yeni anayasa meselesinde başından beri işi sekteye uğratan partinin CHP olduğunu ileri süren Turan, 1 Kasım seçiminden sonrasında oluşan uzlaşma masasını devirenin CHP olduğunu savundu.

Bütün diyalog girişimlerine karşı CHP'nin "istemeyen" öne süren Turan, şöyle konuştu:

"Masayı terk eden o, diyalog girişimine karşı çıkan o. Şimdi kalkıp 'kapımız açık, buraya gelin' demesi ibretliktir. Masadan kalkan biz değiliz ki CHP, bize çağrıda bulunuyor. Uzlaşma masası hala ortada duruyor. Bir kapıya gidecek ya da bir masaya oturacak olan varsa, CHP’den başkası değildir. Kaldı ki CHP'de hala bir söylem bütünlüğü yok. CHP’li yetkililer bir yandan 'kapımız açık' derken, diğer yandan 'başkanlık sistemi önerisi kapımızdaki anahtar deliğinden bile geçmez' diyorlar. CHP aç-kapa yaptığı için ortada ne kapı kalmış ne kapı kolu ne de anahtar deliği. Önce kendinizi toparlayın, partinizi, söyleminizi, politikanızı değiştirin. Ondan sonra yeni anayasa konusunda hüküm verin. Seçimlere giderken CHP, milletten yeni anayasa için oy istedi. CHP eğer, millete dair olumlu bir şey yapmak istiyorsa, buyursun anayasa çalışmalarına destek versin."