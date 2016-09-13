AKP’li Turan: HDP’ye kayyum atanmalı!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, belediyelere kayyım atanmasını değerlendirirken, "Hatta o kayyum az, onların partisine (HDP) de onların kapısına, zihnine de kayyum atanmalı diye düşünüyorum" dedi.

HDP Eş Sözcüsü Ayhan Bilgen, Turan'a “Kendi partisinde genel başkan değişikliği bir nevi kayyum atama yöntemi ile yapıldığı için bunu demokrasi sanıyor” dedi.

Turan, 28 belediyeye yeni ‘görevlendirme' yapılması ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne demek bu? Biz şöyle bir şey mi yaptık, seçim oldu, seçimi beğenmedik, beğenmediğimiz seçime de kayyum atadık. Böyle mi oldu? Hayır. Ne oldu? Seçim oldu, seçimden sonra 2 yıla yakın zaman geçti. İdareler soruşturma açtı, uyardı. Gittiler, geldiler. Sen terör örgütüyle olan ilişkini utanmadan, sıkılmadan kamu gücüyle yasal hale getirmeye çalışırsan, devletin aracıyla, siyah plakasıyla bomba taşıyıp hendek kazar, onlara para aktarmaya devam edersen oraya kayyum atamak bizim boynumuzun borcudur. 'Hatta o kayyum az, onların partisine de onların kapısına, zihnine de kayyum atanmalı' diye düşünüyorum. Kayyum atanacak tabii ki. Ama kötü olan şu, kayyum Sur'a atanıyor, ses Çanakkale'den çıkıyor. Kayyum oraya atanıyor, ses buradan çıkıyor. İsyanımız buna. Biz Türk ve Kürt kardeşliğini bilen insanlarız. Biz Hakkari ve Şırnak'ın kaderinin bir olduğunu bilen insanlarız. Ama gördük ki son dönemde Çanakkale'de de milli olmayla ilgili bir sınav var. Herkes yerini, safını net ortaya koyacak. Terörün yanında mısın karşısında mısın kardeşim?"

HDP: Demokrasi sanıyor

HDP Eş Sözcüsü Ayhan Bilgen, Turan’ın söylediklerine tepki gösterdi ve “Kendi partisinde genel başkan değişikliği bir nevi kayyum atama yöntemi ile yapıldığı için bunu demokrasi sanıyor” dedi.

Bilgen’in Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle: