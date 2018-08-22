AKP'li Turan: Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ABD'nin asıl talebinin yaklaşık 2 yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılmayan papaz Andrew Brunson değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia etti.

Dövizin artmasının tek sebebi olduğunu söyleyen Turan, "O da Türkiye’ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar” dedi.

CHP'ye tepki: Her şey bitti, artık kurbanı,

dini dizayn etmeleri kaldı

AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Turan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan'ın şahsi Twitter hesabı üzerinden kurban kesimiyle ilgili yaptığı bir paylaşıma da tepki gösterdi: Gökhan'ın retweet'inde kurban kesmenin doğru olmadığını söylediğini savunan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey bitti, artık kurbanı, dini dizayn etmeleri kaldı. Yapmayın, bu kadar yapmayın herkes işini yapsın. Herkes görevini yapsın. Hepimiz okuyoruz. Kurban kes Allah'ın emri. Sen kimsin de kurban yoktur diye söylüyorsun. Kurban kesmek Allah’ın emri değildir. Kan akıtarak ibadet olmaz diyorsun, sen kimsin ya. Herşeyi dizayn ettin partiyi delegeleri, vekilleri, sıra buna mı geldi artık. Bunlar ayıp şeyler. Bu ayıp bizim ayıbımız biz çalışsaydık, derdimizi halkla paylaşsaydık, bu kadar fütursuz, bu kadar yanlış işler yapma imkanı bulamazdı.”

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunların sürdüğünü belirten Turan, bunların en somut göstergesinin dolardaki yükseliş olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



“Ekonomik parametrelerin tek göstergesi döviz değildir. Çok farklı kriterler vardır, bir tanesi dövizdir. Bizim dövizden başka sıkıntı yaşadığımız hiçbir kriter yok. Yatırımlar devam ediyor, üretim devam ediyor, ihracat devam ediyor. Sadece dövizle ilgili bir dalgalanma oldu. Ancak göreceksiniz bu dalgalanmanın sonunda Türkiye büyüyerek çıkacak. Bu dalgalanma bölgesel ittifakların kapısını açacak. Dünyada sadece Amerika'nın merkezli olduğu bir yapılanma değil, başka başka merkezlerinde olduğunu herkes görecek.

"Dövizin artmasının tek sebebi var, Türkiye’ye ayar vermek"

"Başka ülkenin burada operasyon yapma imkanı yok. Kaldı ki şunu sorayım, ne oldu da döviz ikiye katladı ? İhracat mı durdu, yatırım mı durdu? Borcumuz mu arttı? Şimdi diyorlar, sizin dış borcunuz çok fazla. Hayır. Bizim borcumuz her sene düşüyor. Ne oldu da bir anda arttı? Bakın yuvarlayarak söylüyorum, Türkiye’nin 450 milyar dış borcu var. Ama bunun yanında 160 milyar dolar ihracatı var. Fransa’nın 6 trilyon dolara yakın borcu var. Sadece 540 milyon ihracatı var. Yani yeni bir veri yok. Yeni bir ihracat kaybı yok, yeni borçlanma imkanı yok. Ne oldu da arttı? Bu bile başlı başına kötü bir niyetin göstergesi. Bu bile farklı hesapların göstergesi. İhracat artmış, üretim artmış, borçlanma azalmış. Dövizin artmasının tek sebebi var. Türkiye’ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar.”