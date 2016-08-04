AKP'li Turan: Adli soruşturmalar devam ederken Darbe Komisyonu'nun çalışması makul değil

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçen hafta TBMM Genel Kurulu’nda 4 partinin önergesiyle kurulması kararlaştırılan Darbe Araştırma Komisyonu’nun 'adli soruşturma sürerken çalışmaya başlamasının çok makul olmayacağını' söyledi.

Turan, “Adli soruşturma, emniyet soruşturması, diğer işler devam etsin. Bu belgeler ortaya çıktığı zaman komisyon en ince çalışmaları yapacaktır” dedi. Turan, dün düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu’nun bugün CHP’nin İzmir’de yapacağı mitingi nedeniyle çalışmayacağını söyledi.

CHP ve MHP ile yürütülecek anayasa paketi çalışmaları için partiden AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül’ün görevlendirildiğini kaydeden Turan, Darbe Araştırma Komisyonu’na partiden hangi isimlerin olacağına yönelik bir soru üzerine, “Şu an adli soruşturmalar devam ediyor. Yargının yapacakları var. Daha ifadeler alınmadan, Meclis’in bu komisyonu kurup adım atmasının çok makul olmayacağı kanaatindeyiz. Geciken bir süreç söz konusu değil. Adli soruşturma, emniyet soruşturması, diğer işler devam etsin. Bu belgeler ortaya çıktığı zaman göreceksiniz tüm partilerimizin verdiği üyelerle beraber, bu komisyonumuz en ince çalışmaları yapacaktır. Çıkacak olan rapor gelecek nesillere önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

“Adli soruşturmanın sonucu mu bekleyeceksiniz?” sorusuna da Turan, “Bugün bir komisyon kurulmasının hiçbir karşılığı yok. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki haftalarda isimleri netleştirmeye başlarız” yanıtını verdi.