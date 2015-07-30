AKP'li Tekelioğlu: Erken seçime aynı kadroyla gidilirse iktidar zor

AKP eski İzmir Milletvekili Mehmet Tekelioğlu, olası bir erken seçime 7 Haziran şartlarıyla gidilirse AKP için tek başına iktidarın zor olduğunu söyledi. Tekelioğlu "Söylemler, kadrolar aynı olursa sonuç değişmez" dedi.

Milletvekiliyken Arap Baharı için çalışmalar yapan Tekelioğlu, artan terör olaylarını değerlendirirken, Kürt aydınlarının adam öldürme ile bir yere varılamayacağı yönündeki sesinin daha gür çıkmasını beklediğini söyledi.

DHA’dan Elif Demirci’nin haberine göre; Tekelioğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

'HDP'de çok düzgün insanlar da var ama....'

"PKK , Suriye'deki durumdan faydalanarak Türkiye 'de de devlet oluşumuna giden bir yola girdi. ABD ile Türkiye'nin güvenli bölge konusunda anlaşması, onların hesaplarını bozdu. Şu anda çılgınlaşmış durumdalar, varacakları bir yer yok. Öcalan'ı da Kandil devre dışı bırakmaya uğraşıyor. HDP dersen bu insanların içinde çok düzgün olanlar var ama Kandil'in sözünden çıkmayanlar da var. HDP sıkışmış durumda. Çünkü ben HDP'nin mecliste olmasını önemsedim, dağdan inmenin bir yolu olarak gördüm. Siyasette olurlarsa dağın kıymeti kalmaz diye düşünmüştüm ama anladığım kadarıyla onlar Kandil'e itiraz edemiyorlar. Bu da çözümsüzlüğü ve sıkıntıyı getiriyor. IŞİD ve diğer konularda ABD ile elde edilen anlaşma zemini biraz oyunu değiştirdi. Ben öyle tahmin ediyorum ki aklı başında Kürtler, bu adam öldürmelerin bir yere varmayacağını söyleyecekler. Kürt aydınlarının sesinin daha gür çıkmasını bekliyorum. HDP'ye 'bağımsız hareket edin ve çözümü siyasette arayın' diyeceklerini umuyorum. Demirtaş durmadan barış diyor ama bu test edilmemiş bir çağrı. Seçimden önce de 'barış' dedi ama 'Kandil'in yaptığı yanlış' demiyor. 'Askerin cenazesinde bulunmak isterdim' diyor ama bulunamıyor. Provokasyona hazır bir zemin var çünkü bunun yolunu kapatmıyor. Çözüm süreci yine devam edecek. Bu tür konularda duraklamalar oluyor."

Tekelioğlu, olası bir erken seçime 7 Haziran şartlarıyla gidilirse AKP için tek başına iktidarın zor olduğunu belirterek, "Söylemler, kadrolar aynı olursa sonuç değişmez" dedi.

AKP 'de İzmir'den üç dönem milletvekilliği yapan uçak mühendisi Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, yeni akademik yılda siyasete atılmadan önce kadrolu olduğu Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde ders vermeye başlayacak. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eniştesi olan Tekelioğlu, son zamanlarda Müslüm Yücel'in yazdığı “Abdullah Öcalan, Amara'dan İmralı'ya” adlı kitabını okuduğunu söyledi.