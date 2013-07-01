AKP'li Tayyar'dan LGBT yürüyüşüne tepki: Kazlıçeşme'ye çıkın

Her yıl Haziran ayının son haftasında yapılan 21’inci LGBT Onur Haftası, düzenlenen atölyeler, paneller, partiler ve benzeri bir dizi etkinlikten sonra dün Taksim Meydanı'na yapılan ve binlerce kişinin İstiklal Caddesi'ni doldurduğu Onur Yürüyüşü ile sona erdi. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise, İstiklal Caddesi'nde Pazar günü gerçekleştirilen LGBT Onur Yürüyüşü’ne sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan tepki gösterdi.

Kazlıçeşme'ye çıkın, çapınızı ölçelim

Tayyar, İstiklal Caddesi'nin zaten kalabalık olduğunu iddia ederek yürüyüşe tepki gösterdi. Tayyar'ın eyleme katılan LGBT bireylere ve onları destekleyen binlerce kişiye "Ayolcular" diye hitap etmesi de dikkat çekti. Tayyar, “İstiklal'de yürüyen ayolcular, o cadde zaten günboyu sürekli kalabalık, sıkıyorsa Kazlıçeşmede bir toplanın çapınızı çevrenizi bir ölçelim” ifadelerini kullandı.

Pankart Gezi'nin özeti gibi

Şamil Tayyar, Twitter üzerinden yolladığı başka bir mesajla yürüyüşe yönelik eleştirilerini sürdürdü. Tayyar, yürüyüşü “Gaylerin İstiklal yürüyüşünde taşıdığı bir pankart, aslında Gezi provokasyonunun kısa özetidir; Ay resmen devrim...” sözleriyle değerlendirdi.



