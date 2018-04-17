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Politika

AKP'li Tayyar: İttifak dahil bütün değişiklikler, erken seçimde uygulanabilecek

"Nihai karar, cumhurbaşkanımızın MHP lideriyle yapacağı görüşmeden sonra netleşir"

17 Nisan 2018 17:04

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası gündeme gelen 'Seçimde ittifak yapılmasına izin verilecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter'dan olası bir erken seçimde ittifakların yapılıp yapılamayacağına ilişkin olarak "İttifak dahil seçim sistemindeki değişiklikler, erken seçimde uygulanabilecek" dedi.

Tayyar'ın aktardığına göre 'Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz' kanunu olası bir erken seçimde geçerli olmayacak.

Tayyar'ın Twitter hesabında yer alan paylaşımı şöyle: 

"Seçim sisteminde yapılan değişikliklerin ilk seçimde uygulanmasının önünde 'süre' engeli yok. 16 Nisan referandumunda '1 yıllık süre' şartı, sadece bu seçime özgü olarak askıya alınmıştı. Dolayısıyla ittifak dahil seçim sistemindeki değişiklikler, erken seçimde uygulanabilecek."

Tayyar, Bahçeli'nin açıklamasının ardından partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde yürürlüğe girecek" ifadesini de şöyle yorumladı:

"Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasındaki '2019' vurgusu, Bahçeli'ye cevap değildir. Nihai karar, partimizin yetkili kurullarındaki değerlendirmeler ve cumhurbaşkanımızın MHP lideriyle yapacağı görüşmeden sonra netleşir."

 

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Şamil TayyarErken seçimMHPBahçeliErdoğan

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