AKP’li Tayyar: Federasyon iddianmeyi beklemeli





T24/ ANKARA



Futbol Federasyonun Fenerbahçe kulübüne yönelik alması beklenen karar siyasetten ince uyarıya neden oldu. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, futbol federasyonu yönetimine, “ Emniyet ya da savcılık delilerine dayanılarak alınacak karar daha sonraki süreçte çok tartışılan bir karar olabilir” göndermesinde bulundu. Tayyar, şu anda suçlu gibi görünenlerin bu işten aklanarak çıkabileceklerine dikkat çekti.





‘Temiz bir lif isteniyorsa’



“En doğru olanı yargı kararının beklenilmesi” diyen Tayyar, Emniyet ve savcılıkta toplanan delillerle alınacak karara doğru olmayacağı vurgusu yaptı. Tayyar’a göre, futbol federasyonu geri dönüşü olmayan bir hata yapmamalı. Yargı süreci beklenilmeli. Hazırlanacak iddianame ve bu iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinden sonra karar alınmalı.

Tayyar, “Yargı sürecinin çok uzun olabileceğine” ilişkin soruya, “ Bu olabilir. Ancak, temiz bir lig. Aydınlık bir gelecek isteniyorsa; buna katlanılmalı. Spordaki arınmayla ilgili bir operasyonda kimse rahatsızlık duymaz”.



