T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP’li Tayyar: Federasyon iddianmeyi beklemeli

Futbol Federasyonun Fenerbahçe kulübüne yönelik alması beklenen karar siyasetten ince uyarıya neden oldu.

06 Temmuz 2011 03:00



T24/ ANKARA 

Futbol Federasyonun Fenerbahçe kulübüne yönelik alması beklenen karar siyasetten ince uyarıya neden oldu. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar,  futbol federasyonu yönetimine, “ Emniyet ya da savcılık delilerine dayanılarak alınacak karar daha sonraki süreçte çok tartışılan bir karar olabilir” göndermesinde bulundu. Tayyar, şu anda suçlu gibi görünenlerin bu işten aklanarak çıkabileceklerine dikkat çekti. 


‘Temiz bir lif isteniyorsa’  

“En doğru olanı yargı kararının beklenilmesi”  diyen Tayyar, Emniyet ve savcılıkta toplanan delillerle alınacak karara doğru olmayacağı vurgusu yaptı.   Tayyar’a göre,  futbol federasyonu geri dönüşü olmayan bir hata yapmamalı.   Yargı süreci beklenilmeli. Hazırlanacak iddianame ve bu iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinden sonra karar alınmalı.
Tayyar,  “Yargı sürecinin çok uzun olabileceğine” ilişkin soruya, “ Bu olabilir. Ancak, temiz bir lig. Aydınlık bir gelecek isteniyorsa; buna katlanılmalı.  Spordaki arınmayla ilgili bir operasyonda kimse rahatsızlık duymaz”.  

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24