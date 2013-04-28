AKP'li Tayyar: El kaldırıp indirmekten öte misyonum yok

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'de parlamenter sistemin iflas ettiğini söyledi. Tayyar, parlamentoda el kaldırmaktan öte misyonu bulunmadığını da öne sürerek, "İktidar partisi isterse parlamentoyu çalıştırır, isterse çalıştırmaz. Parlamentonun sade bir üyesi olarak, bir milletvekili olarak el kaldırıp indirmekten öte hiçbir misyonum yok" dedi.

Şamil Tayyar, Şehitkamil Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeni Anayasa ve Sürecin Değerlendirilmesi' konulu konferansta yaptığı konuşmada Türkiye'de parlamenter sistemin iflas ettiğini iddia etti.

Geleceği kuşatacak şekilde sistemin yenilenmesi gerektiğini belirten Tayyar, "Bu sistemle Türkiye'nin geleceği kuşatması, Türkiye'yi geleceğe taşıması asla mümkün değil. Cumhuriyetin ilk yıllarında meclis hükümeti vardı. Şimdi Türkiye'de bir hükümet meclisi var. Yani bu sadece AK Parti'nin oluşturduğu bir süreç değil. Sistem Türkiye'yi buraya doğru getirdi. Sistem içerisinde parlamentonun zerre kadar ağırlığı yok. Yani iktidar partisi isterse parlamentoyu çalıştırır, isterse çalıştırmaz" dedi.

'Ot yolmaya benzetiyorum'

Konuşmasında, parlamentoda el kaldırıp indirmek dışında hiçbir fonksiyonun olmadığını ve bunu askerlerin ot yolma işine benzettiğini belirten Şamil Tayyar şöyle konuştu:

"Parlamentonun sade bir üyesi olarak, bir milletvekili olarak el kaldırıp indirmekten öte hiçbir misyonum yok. Ben bunu biraz da ot yolmaya benzetiyorum. Askerlik yapanlar bilirler. Askerler çok düşünmesin, kafayı da meselelere yormasınlar diye boş zamanlarında ot yoldururlar. Bizin aslında milletvekili olarak yaptığımız da parlamentoda biraz ot yolmanın dışında fazla anlam taşımıyor. Parlamento daha itibarlı hale geleceği, daha etkin hale gelebileceği, anayasadan kaynaklanan yasama ve denetim fonksiyonunu daha iyi icra edebileceği güçlü bir parlamento yapısına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ancak, rehabilitasyonla, revizyonla, parlamenter sistemi bir araya getirmek mümkün değil. Kişisel kanaatim, Türkiye en kısa zamanda kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha etkili olduğu bir başkanlık modeline geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer Türkiye yeni anayasayla beraber başkanlık modeli ve Kürt meselesi gibi ayak bağı olan meseleleri de çözerse inanıyorum ki; Türkiye, güçlü yapıyı oluşturacak."