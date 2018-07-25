AKP'li Şentop'tan Berberoğlu yorumu: Benim görüşüme göre hareket ediliyor olsaydı…

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Yargıtay'ın CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılanmasını durdurmama kararına ilişkin konuştu. Şentop, "Benim görüşüme göre hareket ediliyor olsaydı siz görüşümü söylediğiniz zaman sonuç gerçekleşmeliydi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekilleri Sibel Özdemir ve Sezgin Tanrıkulu, Şentop'un daha önce dile getirdiği, “Tekrar seçilenler yasama dokunulmazlığını yeniden kazanacaktır” sözlerini hatırlatarak, "Bu yasa koyucunun, bu Meclisin iradesini tanımayan bir yargı uygulaması var. Hiç mi sözümüz yok?" diye sordu. Bunun üzerine Şentop, "Bence yargı süreçlerini beklemek gerekir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

24 Haziran seçimlerinde tekrar milletvekili seçilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında yeniden dokunulmazlık kazanmasına karşın yargılamanın ve tutukluluğun devamı kararı tartışma yarattı.

Meclis Genel Kurulu’nda CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, dokunulmazlıkların kaldırıldığı dönem Anayasa Komisyonu başkanlığı yapan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop’un “Tekrar seçim olması hâlinde tekrar seçilenler yasama dokunulmazlığını yeniden kazanacaktır” sözlerini hatırlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Şentop’a, “Sizin Anayasa Komisyonu Başkanı olarak bu Parlamentoda yasa koyucunun, Anayasa koyucunun iradesini ortaya koyduğunuz görüşleriniz var ve bu görüşleri tamamen elinin tersiyle iten bir yargı uygulaması var. Buna ilişkin, o kürsüde oturmadığınız saatlerde, siyaset yaptığınız saatlerde en azından, iki cümle söyleyebilirsiniz. Bu yasa koyucunun, bu Meclisin iradesini tanımayan bir yargı uygulaması var. Hiç mi sözümüz yok?” diye sordu.

"Benim görüşüme göre hakaret edilseydi..."

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa değişikliği sırasında yaptığı değerlendirmeyle ilgili, “Keşke başka görüşlerimi de beğenseniz, memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum bunun için” dedi. Yargıtay 16. Dairesinin yargılamaya devam kararına itiraz edildiğini itirazı görüşen 17. daireninse henüz bir karar vermediğini hatırlatan Şentop, şunları söyledi:

“Benim görüşüme göre hareket ediliyor olsaydı siz görüşümü söylediğiniz zaman sonuç gerçekleşmeliydi. Olmuyor, niye? Çünkü bir yargı süreci var ve kararı yargı veriyor. Bence yargı süreçlerini beklemek gerekir diye düşünüyorum ama Meclis Başkanlığımızın da Parlamento üyesi arkadaşlarımızın hukukunu sonuna kadar savunacağından da emin olmanızı burada ifade etmek isterim.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Şentop’un sözlerinden, “Ben sözümün arkasındayım, söylediğim şeye inanarak söyledim ama umut ediyorum ki yargı da bu sözümü dikkate alır” dediğini anladıklarını söyledi.

"Yargı sürecinin sonunu bekleyelim"

Ardından sözlerinin yoruma muhtaç olmadığını belirten Şentop şöyle devam etti:

“Hukuka giriş derslerinde veya hukuk başlangıcı derslerinde ‘hukukun kaynakları’ diye bir konu vardır. Yani bir hukuk uygulamasının, idare uygulamasının ama özellikle mahkeme kararlarında hangi kaynaklar bağlayıcı kaynaklardır…. Asli kaynaklar, bağlayıcı kaynaklar, bir de yardımcı kaynaklar vardır. Asıl kaynaklar, yazılı kaynaklar, örf-âdet hukuku gibi hukuk kurallarından oluşan kaynaklar, bir de doktrin gibi, içtihadı birleştirme kararları dışındaki yargı içtihatları gibi yardımcı kaynaklar vardır. Bizim komisyondaki değerlendirmelerimiz ve burada kanun tekliflerinin gerekçeleri gibi hususlar ise yorumla ilgili bir konu başlığı altında incelenir. Yorum yapılırken çeşitli yorum türleri vardır objektif, lafzi yorumlar veya subjektif, gerekçeyi esas alan yorumlar gibi. İşte, orada kanun koyucunun iradesini açıklayan veya yasama faaliyetinin gerekçesini açıklayan hususlar yani gerekçe ve bu minvaldeki komisyon raporları ‘subjektif yorum’ dediğimiz yorum yöntemi içerisinde kullanılır. Sonuç itibarıyla, elbette bu tür değerlendirmeler yapıldı. Açıkça da orada söylüyorum, bir görüş ifade ediyorum.”

Görüşünün Yargıtay için bağlayıcı olmadığını söyleyen Şentop, “Sonuç itibarıyla, bu bir yargı kararıdır. Yargı kararına saygı göstermek zorundayız. Daha başka süreçler de var. Bekleyelim, yargı süreçlerinin sonucunu bekleyelim” diye konuştu..

Kaboğlu da değerlendirdi: Yargıtay kararı zorlama bir karardır

Şentop’un sözleri üzerine bir değerlendirme de CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’ndan geldi. Kaboğlu, “Sizin değindiğiniz konu gerçekten tarihsel yorum ve genetik yorumdu. Ama bu aynı zamanda sistematik ve amaçsal yorum açısından değerlendirildiğinde ve özellikle ‘Şüphe özgürlük lehine yorumlanır’ ilkesi gereği gerçekten Yargıtay kararı zorlama bir karardır, Anayasa’ya aykırıdır ve diliyoruz ki itiraz üzerine bu karar düzeltilecektir" diye konuştu.