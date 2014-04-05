AKP'li Şentop: YSK 60 yıldan fazladır oluşturduğu güvenirliği sarstı

AKP de Yüksek Seçim Kulu'ndan (YSK) şikâyetçi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop "YSK 60 yıldan fazladır oluşturduğu güvenirliği sarstı" dedi.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, YSK'nın seçim sürecinde almış olduğu kararlarla 60 yıldan fazladır oluşturduğu güvenilirliği soru işaretleriyle malul hale getirdiğini söyledi. Şentop, 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerle ilgili olarak, "YSK'nın bu süreçte almış olduğu kararlarla, 60 yıldan fazla zamandır oluşturmuş olduğu güvenirliği birtakım acabalar, soru işaretleriyle malul hale getirdiğini düşünüyorum. Bu, seçim sonuçlarını etkileyecek derece bir husus değil" diye konuştu. Siyasi partilerin taleplerine karşı YSK'nın bir denge içinde yanıt vermesi gerektiğini belirten Şentop, "Bakıyoruz ki CHP 'den gelen taleplerin hepsini YSK, istisnasız şekilde kabul ediyor. Bizden gelen talep ve itirazları ise büyük çoğunluğuyla reddediyor. Bunu, askıya çıkartılan sandık seçmen listeleriyle ilgili de yaşadık. Tamamen içeriği aynı, olayın gelişimi aynı, belgeleri aynı durumlarda CHP'nin taleplerini olumlu, bizim taleplerimizi olumsuz karşıladı YSK. Bu konuda en önemli karar, Sarıyer kararıdır ve yanlıştır, siyasi tarafgirlikle verilmiştir" görüşünü savundu.

Radikal'de yer alan habere göre Şentop, YSK'nın doğru ve adil karar vermesini, millet iradesinin çarpıtılmaması, hangi partiye verirse versin milletin bir tek oyunun bile boşa gitmemesine dikkati edilmesini istediklerini söyledi. Siyasi görüşünüz olabilir ama... YSK'nın sokaktaki bağrış ve çağırışlarla, oluşturulmaya çalışılan baskılara da direnmesi gerektiğini ifade eden Şentop, şöyle konuştu: "YSK üyelerinin bağlantılı olduğu görüşler, çevreler, STK'lar, camia ve siyasi görüşleri olabilir. Bunları tabii Türkiye de biliyor. Yargı camiası da çok geniş değil, herkes birbirini tanır. YSK üyelerinin mensubiyetlerini, siyasi görüşlerini hepimiz biliyoruz. Bu da gayet normaldir. Her insan gibi hakimlerin de siyasi görüşleri olabilir. Sorun şu; bu siyasi görüşlerine göre hukuku, belgeleri çarpıtmak yanlıştır. Siyasi görüşünüz olabilir ama siz hukuka, belgelere, delillere göre karar vermek mecburiyetindesiniz. Siyasi görüşlerinize göre hukuku ve belgeleri çarpıtırsanız hata edersiniz. Önce kendinize, sonra 60 yıldır güvenli şekilde, şaibesiz, tartışmasız seçim yapan YSK'ya zarar verirsiniz. Ben hakimler ve YSK da dahil olmak üzere hukuk ve eldeki belgelere, delillere göre karar vermesini hatırlatmak isterim. Biz hangi partiye verilirse verilsin, milletin oyuna itibar edilmesi, kıymetli kabul edilmesi gereken oy olduğu kanaatindeyiz. Hiçbirinin ziyan olmaması gerekir. Bizim bütün mücadelemiz, itirazlarımızda da yaptığımız budur. Kim daha fazla oy aldıysa elbette o kazanacaktır. Önemli olan bunun gerçekten böyle olup olmadığının tespit edilmesidir."