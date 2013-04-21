AKP'li Şentop: CHP çakma parti, İzmir ise kasaba

AKP Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Mustafa Şentop, ana muhalefet partisinden ‘Çakma CHP’, MHP’den ’Bayrak istismarcısı’, İzmir’e ise ‘Kasaba’ dedi.

İzmir’de AKP Seçim İşleri Başkanlığı’nın 2’nci Bölge toplantısında konuşan Şentop, "İzmir’in CHP ile ilişkisi ise rahmetli Bülent Ecevit’tir. Şu anki CHP Ecevit’in dönemindeki CHP değil. Çakma CHP’dir" diye konuştu.

Şentop, MHP’nin çözüm sürecinde Türkiye’ye provoke etmekten, bölmekten öteye gidemediğini söyledi.

Şentop, "İzmir büyümüş bir kasaba görüntüsü veriyor. Bu CHP’li belediyecilik anlayışının ürünüdür" dedi.