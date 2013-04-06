AKP'li Şentop: Anayasa'da sonuç alınmazsa yolumuza devam ederiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak, "Anayasa Uzlaşma Komisyonu, bu ay sonuna kadar çalışır. Sonuç alınmazsa biz yolumuza devam ederiz" dedi.

Şentop, AA muhabirine, yeni anayasa çalışmalarında gelinen durumu ve bundan sonraki süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Partilerin Anayasanın başlangıç, temel ilkeler ve diğer bölümlerle ilgili önerilerini de TBMM Başkanlığı'na sunduğunu hatırlatan Şentop, komisyonunun görüşeceği madde sayısının 10-15 civarında olduğunu anlattı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ay sonuna kadar çalışacağını, bu sürenin kalan maddeleri görüşmeye yeterli olacağını kaydeden Şentop, "Bu çalışma sonunda ortaya, şerhlerle yazılmış bir metin çıkmış olacak. Bu metinle ne yapılabileceğini görüşürüz. Hangi partiyle anlaşmak mümkün gözüküyorsa ona bakarız" diye konuştu.

Komisyonun 8 Nisan Pazartesi günü TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanacağını hatırlatan Şentop, bu toplantıda zaman konusunu gündeme getireceklerini ifade etti. "Biz daha net olarak Nisan sonuna kadar çalışılmasını söyleriz" diyen Şentop, "akademik" ve ucu açık bir yaklaşımla çalışmaların sürmesinin mümkün gözükmediğini savundu.

Şentop, "Komisyon'daki arkadaşlar bir akademik yaklaşımla, 'bu kelime, cümle konulsun mu, konulmasın mı' diye süre limiti olmadan sempozyum yapıyormuş gibi her maddeyi uzun uzun tartışıyor. Her parti kendi içinde bu tartışmaları yapıp, sonucunu komisyona getirmeli. Komisyon'da madde ve gerekçelerini söylemek yeterli olmalı. Öbür türlü hem Komisyonu soruyor hem de sonuç vermiyor. Bu türlü akademik tartışmalardan dolayı mesafe alamıyoruz" görüşünü ifade etti.

Komisyon'da Anayasa yapma konusunda ciddiyet, samimiyet ve sonuç almaya yönelik bir bakış açısı olmadığını savunan Şentop, "Bu bakış açısıyla Anayasa yapabilmemiz mümkün gözükmüyor. Bu iş konusunda kararlılık olmalı. 1982 Anayasası'ndan daha iyi bir anayasa bizim hedefimizdir. Anayasadan kaynaklı sıkıntıları biliyoruz ve bunları giderecek bir anayasa yapmak istiyoruz. Bu konuda anlaşmamak için sebep yok. Ama sorun; siyasi tercihler, sürece katkı konusundaki ikircikli yaklaşımlardan kaynaklanıyor" diye konuştu.



'Başkanlık sistemi' eleştirileri



Muhalefetin "Başkanlık sistemi" önerisinin yeni anayasa çalışmalarını tıkadığı eleştirilerine karşı Şentop, hukuki çalışma yapıldığını, hukukta ve siyasette insanların ortaya koyduğu görüşü ya da tezi delillerle desteklemeleri gerektiğini belirterek, "Bu iddiayı çürütecek deliller var elimizde" dedi.

Komisyonun bugüne kadar yaklaşık 130 maddeyi müzakere ettiğini, 30 maddede mutabakat sağladığını hatırlatan Şentop, 100 madde üzerinde mutabakat bulunmadığını vurguladı. Yeni anayasanın "temel hak ve özgürlükler" bölümündeki 65 maddenin ancak 24'ünde mutabakat olduğunu, 41 maddede ise uzlaşma olmadığını ve bu bölümde başkanlık sistemi ile ilgili tek bir ifadenin geçmediğini dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"Üzerinde uzlaşma sağlanmayan 100 maddenin 41'inin Başkanlık sistemiyle hiç alakası yok. Yasama bölümünde Başkanlık ile ilgili hükümler var ama bu bölümdeki 20'nin üzerinde maddenin birinde bile mutabakat yok, oysa başkanlıkla alakalı madde sayısı da 5-6'yı geçmez. Hesaplandığında 100 madde içinde Başkanlık sistemiyle ilgili madde sayısı 20-25'i geçmez. Bunların yüzde 80'inde da 'Başkan' kelimesini çıkarıp yerine 'Cumhurbaşkanı" denildiğinde madde değişmiyor. Çünkü biz bunu bilerek yazdık.

Partilerin önerilerini görerek ve sorun oluşturmayacak şekilde yazdık. Tablo bu olunca 80'e yakın maddenin Başkanlık sistemiyle alakası yok. Başkanlık sistemiyle ilgili madde sayısı 20-25 kadardır. Kim ki 'Başkanlık sistemi çalışmaları tıkadı' diyorsa yalan söylüyor. Süreci tıkayan bizim Başkanlık önerimiz değil, buna karşı CHP ve MHP'nin tutumundaki yanlılıktır. Buna örnek verebilirim; 4 parti olarak 'Temel Hak ve Hürriyetler" bölümünde 41 başlık belirlemiştik. Yazmaya başladıktan sonra CHP, ek madde önerilerinde bulundu ve ilave 27 madde daha getirdi. Oysa biz bölümün 41 madde olmasında anlaşmıştık. Eğer biz CHP'nin Başkanlık sistemindeki tutumunu takınsaydık, katılmadığımız 27 maddesini müzakere etmezdik. Ama bu konuya samimi, ciddi ve iyi niyetle yaklaştığımız için onları da müzakere ettik. Öneriler karşısında partilerin iyi niyetli ve samimi tutumu olursa, ne öneri gelirse gelsin komisyonda sorun yaşanmaz, yaşanmamalıydı."

Komisyon çalışmalarında CHP ve MHP'nin Başkanlık ifadesinin geçtiği maddelere "müzakere edilmemiştir" notu düşürdüğüne işaret eden Şentop, "Halbuki BDP bölgesel yönetim ve bölge meclisleri önerdi. CHP ve MHP, bununla ilgili 'müzakere edilmemiştir' notu düşmediler. CHP ve MHP; Başkanlık sisteminden duyduğu rahatsızlık kadar bölgesel yönetimden rahatsızlık duymuyorlar. Bu da nasıl çarpık, siyasi ve AK Parti karşıtlığına dayalı olduğunu açıkça gösteriyor. Bu bir kötü niyettir. AK Parti'yi çalışmaları tıkamakla suçlamak esası olmayan, iftiradan ve yalandan ibarettir. İstatistiki bilgiler ve yazılan metin bunu tekzip ediyor" diye konuştu.



CHP'ye eleştiri



Şentop, Komisyonun bir zaman ve takvim sınırı olmadan çalışmasını isteyen partinin aslında yeni Anayasa yapılmasını istemediği anlamına geldiğini ifade ederek, CHP'nin "Anayasa yapma iradesinin zaafına bağladığını" söyledi.

"Türkiye'nin tablosu belli; seçimlerin ve Parlamento'nun çalışma süreçleri belli. Bu tablo karşısında bir Anayasa takviminin de olması gerekir. Yaptığımız bütün işlerde, bir temel attığımızda da tarih veriyoruz. Ciddi siyasi parti yapacağı işi takvime bağlar" diyen Şentop, CHP'nin çalışmaları zamana yayarak kendi iç meselelerini, tartışmalarını yavaşlatmak, etkisini azaltmak istediğini savundu.

AK Parti'nin Anayasa konusunda ciddi ve samimi olduğunu, CHP ve diğer partilerin yeni anayasa konusundaki tek seçeneklerinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu olduğunu vurgulayan Şentop, "AK Parti'nin tek seçeneği bu Komisyon değildir. Bu komisyon anayasayı yapamıyorsa, AK Parti'nin anayasa konusundaki görev ve sorumluluğu bitmez. Bunun için gerekli her türlü yol ve yöntem Meclis içindeki siyasi partilerle görüşerek denemek AK Parti için mecburiyettir. Biz anayasa taahhüdümüze sadık kalacağız. üç partiyle olmuyorsa ikisi, ikisi ile olmuyorsa biriyle yapmak için müzakere edeceğiz, bu da olmazsa kendi önerimizi hazırlayıp sunacağız" diye konuştu.



'Masadan kim kalkacak derdimiz yok'



Şentop, "Masadan kim kalkacak, kim kalkmayacak" gibi bir dertleri olmadığını kaydederek, şunları söyledi:

"4 partiden dördünün de Komisyon'dan ayrılmasının anlamı aynı değil. Bu komisyondan CHP, MHP, BDP kalkarsa ayrılmış olur ama AK Parti kalkarsa, ortada Komisyon kalmaz. Çünkü 3 parti bir araya gelse de Anayasa yapma imkanı, desteği ve gücüne sahip değil. Masadan kalkmak onların sorunu, AK Parti açısından böyle bir sorun yok. Biz yine de Komisyon'un yeni anayasayı yapabileceği yönünde en küçük bir ümit varsa, onu sonuna kadar kullanmak, denemek ve şans vermek istiyoruz. Ama bu, Komisyon'un süresini zamana yayarak engellemek isteyenlere müsamaha göstereceğimiz anlamına gelmez."

TBMM Başkanı Çiçek'in liderler turu yapması gerektiğini düşündüklerini anlatan Şentop, "Komisyonla ilgili sorunumuz, siyasi irade konusundaki zaaftır. MHP ve CHP, yeni Anayasa konusunda güçlü iradeye sahip olmaları halinde böyle bir sorun yaşamayız. Bu siyasi iradenin kaynağına ulaşmakta fayda var. Liderlerin yeni anayasa konusundaki iradelerini net ve güçlü şekilde açıklamalarını istemek doğru olur" dedi.