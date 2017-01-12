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BBC Türkçe

AKP'li Şentop: Anayasa değişikliği Meclis'ten geçmezse, Türkiye seçime mecbur kalır

Anadolu Ajansı'na konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, anayasa değişiklik teklifinin Meclis'ten geçmemesi halinde Türkiye'nin mecburen seçime gitmesi gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "

12 Ocak 2017 16:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmemesi halinde Türkiye'nin mecburen seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Şentop, bir maddenin düşmesi halinde teklifin geri çekilip çekilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiçkimse seçim istemiyor diyelim ama Türkiye seçime mecbur kalır" dedi.

Şentop, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi" diye konuştu.

Daha önce Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de teklifin Meclis'ten geçmemesi halinde "parlamentonun yenilenmesi gerektiğini" söylemişti.

Anayasa değişikliği teklifinin 3. ve 4. maddelerinin ardından 5. maddesi de kavgalı ve tartışmalı bir oturumun ardından 343 oy ile kabul edilmişti.

TBMM'de gergin gece: Anayasa değişikliği teklifinin 5. maddesi kabul edildi

CHP milletvekilleri Meclisin görev ve yetkilerinin sıralandığı 5. maddenin oylamasına katılmamışlardı.

Daha önce ise teklifin birinci maddesi 347, ikinci maddesi 343, üçüncü maddesi 341, dördüncü maddesi ise 343 oyla kabul edilmişti.

Anayasa değişiklik paketinde 18 madde bulunuyor. Yasa gereği, anayasa değişikliklerinin iki tur oylamayla yapılması gerekiyor.

Genel Kurul'da yapılan birinci tur oylamalar, maddelerin ikinci tur oylamada 330'u geçip geçemeyeceğini göstermesi açısından önem taşıyor.

İlk tur oylamalar yapıldıktan sonra anayasa değişikliği görüşmelerinde birinci tur bitmiş olacak, ikinci ve son tur oylamalara geçilecek.

İkinci tur oylamada en az 330 oy alan maddeler kabul edilecek ve referanduma götürülecek.

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