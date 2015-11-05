AKP’li Şentop: 300’ün üzerindeki tablo yeni anayasa ve başkanlık için işarettir

AKP’nin önemli kurmaylarından İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, seçimin, yeni anayasanın yeniden tartışılabileceği bir tablo ile sonuçlandığını söyledi.

BBC Türkçe’den Sinan Onuş'un sorularını yanıtlayan Mustafa Şentop'a göre yüzde 50'ye yakın seçmen desteği, AKP’nin tek başına iktidar olmasının ötesinde bir şey:

"Aynı oy oranlarıyla birçok ilde ufak kaymalar olsaydı, AK Parti 335-340 milletvekili de çıkabilirdi. Dolayısıyla 300’ün üzerindeki tüm tablo, yeni anayasa açısından bir işarettir. Yeni anayasa dediğimizde bunun en önemli konularından birisi, hükümet sistemi meselesi. Dolayısıyla başkanlık sistemi tartışması da onun içerisinde var."

12 Haziran 2011'de yapılan seçimler sonrası Meclis’te anayasa değişikliği için partiler arasında bir uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Şentop da komisyonun üyelerindendi.

Şentop, komisyonun 2011’de seçimlerin hemen ardından, Ekim ayında çalışmalarına başladığını anımsatıyor, "yeni anayasa çalışmalarının hemen gündeme getirilebileceğini” söylüyor:

"2011’de yeni anayasa için 25 aya yakın çalışmış, 60 maddeye kadar ortak bir noktaya getirmiş ama tamamlayamamıştık. Bütün bunları sıfırlayıp yeniden başlanması mümkün değil. Bizim oradaki teklifimiz yine başkanlık sistemiydi. O açıdan bu sadece bir hükümet sistemi tartışması değil yeni anayasa tartışması olmalı. Türkiye’nin ihtiyacı bu."

Şentop, tüm bunları partisi adına söylemediğini, kendi görüşlerini dile getirdiğinin altını çiziyor.

'Halkımız ikna olursa muhalefet de yumuşar’

AKP Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Tunç'a göre ise şu anda Meclis açılmadığı için konuşmak erken.

Meclis’teki diğer siyasi partilerle uzlaşma sağlanırsa, anayasanın değiştirilebileceğini kaydeden Tunç, başkanlık sistemini de topluma çok doğru izah edemedikleri görüşünde:

"Başkanlık sistemi demokrasiye, cumhuriyete en uygun sistemdir. Muhalafet partilerinin uzlaşmaya davet edilmesi gerekiyor. Halkımız ikna olursa muhalefet de yumuşar" diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin oyunun yüzde 40'lara gerilediği 7 Haziran seçimleri öncesi başkanlık sistemini önermiş ve AKP için 400 milletvekili istemişti.

Peki AKP'nin son olarak yüzde 49,4 oranında oy almasının ardından, "Halk başkanlık istiyor demek doğru mu?"

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'a göre konuyla ilgili ilk çıkış noktası seçim sonuçları olmalı ve partisinin 317 milletvekili çıkarması "milletin bir işareti":

Şentop, "AK Parti, 1 Kasım’a giderken bundan (başkanlık sisteminden) vazgeçtiğini söylemedi. Tam aksine beyannamede bu konuyla ilgili vurgu vardı."