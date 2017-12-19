AKP'li Selçuk Özdağ: Erdoğan'ı benzeteceklerse Malkaçoğlu'na, Battal Gazi'ye, Yıldırım Beyazıt'a benzetsinler

AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Parkasız Deniz Gezmiş" benzetmesine tepki gösterdi. Erdoğan'ın "Türk siyaset hayatında bir fenomen, aynı zamanda karizmatik liderlerin sonuncusu" olduğunu belirten AKP'li Özdağ, "Benzeteceklerse, Malkoçoğlu’na, Hüseyin Gazi'ye, Battal Gazi’ye, Yıldırım Beyazıt'a benzetsinler" dedi.

Özdağ, Dilmen’e ”Madem Deniz Gezmiş’i o kadar iyi tanıyor, bir programını buna ayırsın, Gezmiş’i konuşalım” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı "Türk siyaset hayatında bir fenomen, aynı zamanda karizmatik bir liderlerin sonuncusu bence" diye anlatan Özdağ’ın son tartışmalara ilişkin T24’e yaptığı değerlendirmeleri şöyle:

“Malkoçoğlu’na, Hüseyin Gaziye, Battal Gazi’ye benzetsin”

"Sayın Erdoğan’ı benzetecek adam mı bulamamış. O adamlar belli, Malkoçoğlu’na benzetsin, Hüseyin Gaziye, Battal Gazi’ye, Yıldırım Beyazıt’a benzetsin. Tayyip Erdoğan Türk siyasi hayatında bir fenomen, aynı zamanda karizmatik bir liderlerin sonuncusu bence. Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki Türk siyasi hayatındaki başarılı adam. 12 seçim kazanmış, hem ibadet etmiş hem şeytan taşlamış. Bu partiye her seçimde millet teveccüh etmiş buraya getirmiş. O nedenle bu benzetmeyi kabul etmemiz mümkün değildir.

“Aynı çevrelerin gözünde Deniz kahraman, Ökkeş Şendiller bir katil”

Aynı çevreler, Türkiye’de çeşitli olaylar oldu, mesela K. Maraş olaylarında Ökkeş Şendiller, eski ülkü ocakları başkanı yargılandı sıkıyönetim mahkemelerinde beraat etti. Ama aynı çevrelerin gözünde Ökkeş Şendiller bir katil, suçlu. Öbür taraftan Deniz Gezmiş ve arkadaşları ihtilal mahkemelerinde yargılandılar idam aldılar, asıldılar bu çevrelere göre Deniz Gezmiş kahraman. Burada yargıya karşı çifte standart doğru değildir. Benim karşı ideolojide olan kişi beraat etse de suçludur bu doğru değildir. Hukuka, yargıya inanmalıyız. O dönemin yargı mahkemeleri de tartışılır.

Deniz Gezmiş ve arkadaşları bugün o suçları işleselerdi, banka soygunu, okullarda eğitim ve öğretim özgürlüğünü tahdit etme gibi suçları işleselerdi alacakları ceza 10-15 yıl olurdu. O günkü konjonktürde bunlara çok ağır cezalar verildi.

“Biz Erdoğan’ın Deniz Gezmiş benzetmesini kabul etmiyoruz”

Burada mesele Deniz Gezmiş değil, Tayyip Erdoğan. Biz, Erdoğan’ın Deniz Gezmiş benzetmesini kabul etmiyoruz. Bazı çevrelere göre Deniz Gezmiş kahramandır, bunun değerlendirmesini kamuoyu yapacak. Benim gözümde o günkü ortamda suçluydular. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun elemanıydılar. Bu örgütü illegal kurdular. Bu örgütler, Türkiye’ye çok ciddi zarar verdiler. Bu örgütler içerisinde insanlar emperyalizme karşı çıktılar ama başka bir emperyalizme de esir oldular."