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Politika

AKP'li Selçuk Özdağ: Eğer Esad Türkiye'nin politikalarına yakınlaşırsa...

"Orta Doğu'da İran ve Irak ile diyalog hâlinde olmalıyız"

20 Şubat 2018 12:46

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’dan AKP’nin Suriye ve Beşar Esad politikasına ilişikin olarak 'dikkat' çeken bir çıkış geldi.

Özdağ, Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu “Türkiye’nin Nabzı” programına konuk oldu.

Programda Afrin operasyonunu değerlendiren Özdağ, AKP iktidarının Orta Doğu’da İran ve Irak ile diyalog hâlinde olması gerektiğini anlatttı. Özdağ konuşmasının sonunda kendi fikri olduğunu belirterek Afrin operasyonunun ardından Suriye’de Esad ile görüşme konusunun "Eğer Esad Türkiye'nin politikalarına yaklaşmışsa değerlendirilebileceğini" dile getirdi.

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