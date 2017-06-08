AKP'li Selçuk Özdağ: Darbe ihtimali var ama Fetullahçıların değil

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "FETÖ'cüler, yeni darbe tarihi olarak '15 Haziran'ı konuşuyor" iddiasını değerlendirdi. "Bugünkü şartlarda Fetullahçıların darbe yapma imkanı kalmadığını" vurgulayan Özdağ, askeri darbe ihtimaline ise kapıyı açık bıraktı ve "Türkiye’de bir darbe yapılma ihtimali var mıdır? Vardır; nasıl darbe olur, Türkiye’de çok olağanüstü şartlar oluşur, bir iç savaş çıkar. Ordu gelir müdahale eder. Onu anlarım bugünkü şartlarda Fetullahçıların bir darbe yapma imkanı kalmamıştır” dedi.

Devletin, 'FETÖ' konusunda teyakkuz halinde olduğunu belirten Özdağ, "Genelkurmay da tam anlamıyla temizlenmediği söyleniyor" şeklindeki soruya, "Bütün hepsinin Whatsapp yazışmaları, telefon görüşmeleri, bylockları, bunlar belirleniyor şimdi, ben zannetmiyorum, aşağıda olan insanlar vardır belki onlar da zaman içinde tasfiye edilirler" yanıtı verdi.

Özdağ’ın T24’e yaptığı "15 Haziran darbesi" iddialarına ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Türkiye’de bir cemaat darbe yapamaz"

Türkiye’de bir cemaat darbe yapamaz mümkün değil, böyle bir örgüt darbe yapamaz. Türkiye’de bir darbe yapılma ihtimali var mıdır? Vardır; nasıl darbe olur, Türkiye’de çok olağanüstü şartlar oluşur, bir iç savaş çıkar. Ordu gelir, müdahale eder. Onu anlarım ama bugünkü şartlarda Fetullahçıların bir darbe yapma imkanı kalmamıştır. Kendi elemanlarına moral vermek adına bunlar uzun yıllar cezaevinde yatacaklar darbe yapanlar, en azından itirafları önlemek adına, mensuplarını kandırma, ideolojilerinden deli gömleklerini giydikleri için üzerinden çıkaramıyorlar, çıkarmaları tavsiye ederiz. Bir an önce bıraksınlar Fetullah Gülen’in konuşmalarına inanmayı bıraksınlar artık, adam sapkın bir görüşü sahiptir, kötü adamdır, darbecidir.

"Kimi askeri şûrada, kimi yargıda temizlenir"

(Genelkurmay’da tam anlamıyla temizlenmedi) Bütün hepsinin, Whatsapp yazışmaları, telefon görüşmeleri, Bylockları, bunlar belirleniyor şimdi. Ben zannetmiyorum, aşağıda olan insanlar vardır, belki onlar da zaman içinde tasfiye edilirler. Kimi askeri şura da kimileri Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) değerlendirilir yargıda ve disiplin soruşturması yoluyla temizlenir. Devlet bu konuda teyakkuz halinde, çok dikkatli çalışıyor devlet. Dikkat edeceğimiz husus, hukuktan ayrılmadan bu işi yapmak. Hukuk devleti olduğumuzu bütün dünyaya ispat etmemiz lazım.

"Başka Bir Fetullah getirmek adına yapılabilir"

(15 Haziran'da darbe iddiaları) FETÖ ile yapılan zaman zaman yanlışlar var bu cemaat saikiyle buraya girenlerden içeriye alınanlar var, bunların en azından seslerini kesmek adına yapılıyor gibi geliyor ya da birileri daha çok alan kendilerine daha çok alan açmak için yapıyor olabilir çünkü Bir FETÖ gidip başka bir FETÖ gelmemesi lazım. Başka Bir Fetullah getirmek adına yapabilirler. Türkiye’de cemaatler olsun ama cemaatler siyaseti terbiye ve tedip etmeye kalkmasınlar. Devletin imkanlarıyla beslenip daha sonra tedip etmeye kalkmasınlar.