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15 Temmuz Darbe Girişimi

AKP'li Selçuk Özdağ: Ben de Bank Asya'dan kredi çektim

"Eğer ben profesör olsaydım üniversitede, şimdi atılmış olacaktım"

29 Ekim 2016 15:04

Meclis’te darbeyi araştırmak için kurulan komisyonda konuşan AKP’li milletvekili, TBMM Darbe Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ Bank Asya’dan kredi çektiğini söyledi.Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, “Bir itirafta bulunayım” diyen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Ben milletvekili olduğum zaman 120 bin lira kredi çekecektim. Milletvekillerine en ucuz 0,9’la Bank Asya veriyordu, Bank Asya’dan çektim. Dört yıl sonra ödedim. Eğer ben profesör olsaydım üniversitede, şimdi atılmış olacaktım, kriter buysa. Lütfen hassasiyet gösterelim.” 

Özdağ, ‘ByLock’ kullandığı için gözaltına alınan bir emekli büyükelçinin de savcıya, “Ne örgütü? Ben masonum, biz masonlar üç senedir ByLock’la haberleşiriz” dediğini iddia etti.

Komisyon; MİT’in darbe girişimini ne zaman öğrendiği ve kimlere haber verdiği konusunda yazılı başvuru yaptı. Komisyon gönderdiği yazıda ayrıca şu bilgiler talep edildi: “FETÖ’nün amaç stratejisi ve yapısı konusunda bir bilgi. Örgütün yurtdışı yapılanması. MİT TIR’larının aranması, MİT Müsteşarının ifade vermeye çağırılması olaylarıyla ilgili bilgi.” Komisyon ayrıca 15-16 Temuz günü Genelkurmay, MİT ve Cumhurbaşkanlığı’na ait MOBESE ve kamera kayıtlarını da talep etti. Komisyon, Adalet Bakanlığı’ndan FETÖ iddianamelerini, mahkeme kararlarını da talep etti. FETÖ örgütünün haberleşmede kullandığı ByLock sistemi ve kullanıcı listesinin bakanlıktan istenmesini gündemine aldı. Komisyon son on beş yıldaki YAŞ toplantılarının özet tutanaklarını da talep etti. Rusya Devlet Başkanı Putin’in danışmanı Aleksander Dugin’in ise komisyondan geleceği tarih ve saatin güvenlik gerekçesiyle son gün açıklanmasını talep etti.

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