AKP’li Selçuk Özdağ: 80 milyonluk Türkiye hoşaf tüketmiyor; evlere 15 günde, ayda bir hoşaf girse ne olur?

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye’de kuru üzümün tüketilmediğini söyledi. “ Evlerde hoşaf kaynamıyor, vatandaşın cebinde çerezinde üzüm yok” diyen Özdağ, askeriye ile ilgili bakanlıkların yemek ihalesi sözleşmesine üzüm maddesi eklemesini istedi. Avrupa’nın 270 bin ton kuru üzüm, Rusya’nın yaş üzüm aldığını belirten Özdağ, “Türkiye olarak 40 bin tüketirsek alışkanlık haline gelebilir” dedi.

Özdağ,T24’le sohbetinde bayram ziyaretlerinde kuru üzüm fiyatı konusunda vatandaşlardan gelen talepleri anlattı. Türkiye’de kuru üzüm tüketiminin az olduğunu ifade eden Özdağ, sofra kültürü ve yemek kültürünün yeniden gözden geçirilmesi önerisinde bulundu.

AKP’li Özdağ’ın değerlendirmeleri şöyle.

“20 bin ton tüketiyoruz”

80 milyonluk Türkiye üzüm tüketmiyor. 20 bin ton tüketiyoruz, evlerde hoşaf kaynamıyor, vatandaşın cebinde, çerezinde üzüm yok. Bakanlıkların Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurtlarında askeriyenin yemek ihalesini alanlara böyle bir şart koymak gerekiyor. Haftada bir üzüm hoşafı çıkacak şartı koymak gerekiyor. Üzüm tüketimi çok az 20 bin ton tüketiyoruz.

“4 bakanlık sözleşmelerine üzüm şartı koymalı”

Kuru üzümü Avrupa alıyor, 270 bin ton üzüm çıktı diyelim, Avrupa’nın aldığı 200 bin ton. Bunun 70 bin tonundan 20 bin konu tüketiliyor. 50 bin ton elimizde kalınca fiyatlar aşağıya düşüyor. Bu nedende arz talep dengesini sağlamak için Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul üzümü projesinin devam etmesi gerekiyor. Tarım Bakanlığı’nın devreye girmesi gerekiyor. Bunlar devlete ait yurtlarda, yemekhanelerde ve ihalelerde mutlaka üzümü ve üzüm hoşafı yapılmasını mönülerine eklemeleri konusunda sözleşme yaparken bunu sağlamaları lazım.

“Okul üzümü devam etsin”

Okul üzümü de devam etmesini istiyoruz. Türkiye olarak 20 bin ton yerine 40 bin tüketirsek hem alışkanlık haline ge gelebilir çok önemli.

Manisa’da üç oda başkanı geçen gün Antalya’dan Manisa’ya dönerken Burdur’da mola veriyorlar, yemek siparişlerini verdikten sonra ne içerseniz diye soruyor garson. Kola diyorlar, satmıyoruz diyorlar, gazozdan da hayır yanıtı gelince ayran mı var diyorlar. Ayran ve hoşaf yanıtı alınca masaya buz gibi taslarda hoşaf geliyor. Bunu bana anlatırken Manisalı olarak utandıklarını söylemeden edemediler.

“Lokantalarımızda da hoşaf satılmıyor artık”

Tencere kültürünü, mutfak kültürünü yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. 80milyonluk nüfusumuz var, yaklaşık dörde bölersek 20 milyon ev demektir. 25 milyon hane var Türkiye’de. Bu hanelere 15 günde, bir ayda hoşaf girse ne olur.

Manisa’da Mart ayında ekim ayının sonuna kadar hayırlar yapılır. Davet ettiklerinde hoşaf varsa gelirim diyorum. Manisa’ya otogardan inen hiç kimse aç kalmaz. Her yerde lokma hayırları vardır. Ben de hoşaf hayırları yapmaya başladım.