AKP’li şarap üreticisi başkana meyhane yasağı

Denizli’nin şarabıyla ünlü Bekilli ilçesinin Belediye Başkanı AKP’li Yaşar Halil Yiğit’e, bir süre başkanlığını yaptığı kooperatifin izinsiz olarak şarap üretmesi nedeniyle 10 ay boyunca alkollü içki tüketilen yerlere girmeme cezası verildi.

Yiğit, 5 yıl içinde herhangi bir kasti suç işlerse izinsiz şarap üretimi yaptığı için 83 bin 320 YTL para cezasını da ödemek zorunda kalacak.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, 26 Nisan 2006’da Bekilli Gömce Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde yaptığı denetimde izin almadan üretilen 170 bin 123 litre şarap tespit etti. Kurum, kooperatifin izinsiz olarak şarap ürettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine, Bekilli Belediye Başkanlığı ve aynı zamanda kooperatifin yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Yiğit ile yönetim kurulu üyeleri Hüsnü Balaban, Muhammer Karapınar, İzzet Ceylan ve Nihat Tamer hakkında Çal Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Suçun oluştuğu tarihten altı gün önce istifa ettiğini ve sadece 20 Nisan 2006’ya kadar kooperatif başkanlığını yürüttüğünü söyleyen Yiğit, el konulan şarapların hangi tarihte üretildiğini bilmediğini belirterek suçsuz olduğunu savundu. Ancak mahkeme sonucunda Yiğit ve diğer yönetim kurulu üyeleri ceza almaktan kurtulamadı.





