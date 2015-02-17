AKP'li Şanlıurfa aday adayı, yağmurun yağmasını AKP ve Erdoğan'a bağladı

AKP'li Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Mustafa Göktaş, Yağmurun yağmasını AKP'ye bağlayarak "Allah buna emir vermiş, önceki hükümet dönemlerinde kıtlık vardı. Erdoğan'la AKP geldi 24 saat yağmur yağıyor" dedi.

Yerel yayın yapan Güneydoğu TV'de Uğur Er'in hazırlayıp sunduğu "Haydi Konuşalım" programına katılan AKP'li Mustafa Göktaş'ın anlattıkları, sosyal medyanın gündemi oldu.

Şanlıurfa’da inşaat demiri ve çimento satışı yapan Arap kökenli işadamı Mustafa Göktaş, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir ile görüştüğünü ve onun bile sürekli "Ak Parti" dediğini iddia etti. Göktaş, partililerin AKP'ye olan sevgisini ise şu sözlerle açıkladı:

"Reis-i Cumhur Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan! Biz onun için canımızı veririz."

AKP yükselişi için de "Allah buna emir vermiş" diyen Göktaş, "imkanı yok, ne ben durdurabilirim ne sen durdurabilirsin" ifadelerini kullandı.



AKP'li adayın açıklamalarına ilişkin video şöyle: