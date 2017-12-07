AKP'li Şamil Tayyar'dan Trump'ın Kudüs kararına tepki: İnceldiği yerden kopsun, Ayasofya ibadete açılsın!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdığını açıklaması sonrası tepkiler büyürken, AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin tepki gösterdi. "Madem öyle. İnceldiği yerden kopsun" diyen AKP'li Tayyar, "Ayasofya ibadete açılsın. Biz Cuma namazıyla Ayasofya'dan başlangıç yapalım, onlar Trump'et çalsınlar" dedi.

Dün (6 Aralık 2017) Beyaz Saray, ABD başkanı Trump'ın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini açıklayacağını duyurdu. Ardından açıklamada bulunan Trump, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim" demişti.

Trump’ın bu çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erdoğan, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir" diyerek tepki göstermişti. Trump'ın Kudüs kararına dünya çapından art arda tepkiler geldi.

TIKLAYIN- Trump'ın Kudüs kararına dünyadan tepkiler

AKP'li Şamil Tayyar'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı “Ayasofya” çıkışı dikkat çekti.Tayyar, paylaşımında şu ifadeyi kullandı:

“Madem öyle. İnceldiği yerden kopsun. Ayasofya ibadete açılsın.

Şiddete bulaşmadıkça ABD'nin Kudüs kararına gösterilen Ayasofya talebi gibi her türlü tepki, karar verici siyaset kurumunun caydırıcılık gücünü besler.

İsrail'le diplomatik ilişkileri askıya almayı düşünürken Ayasofya talebini provokasyon olarak görmek meseleyi kavrayamamaktır.”