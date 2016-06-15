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Politika

AKP'li Şamil Tayyar: Terbiyesizlik yapma lan, ahlaksız sensin!

CHP'li Engin Altay ve AKP'li Şamil Tayyar arasındaki tartışmada, "ahlaksız, şerefsiz" gibi sözler sarf edildi

15 Haziran 2016 00:07

TBMM Genel Kurulu'nda "Terörle CHP’yi yan yana göstermeye yönelik algı operasyonu" konusunda CHP’nin Meclis araştırma önergesi ele alınırken, sert tartışmalar yaşandı. AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, CHP'li Haydar Akar'ın "Ne terbiyesiz adamsın sen" sözlerine, "Terbiyesizlik yapma lan, ahlaksız sensin!" diye karşılık verdi,

Önerge üzerinde konuşan Şamil Tayyar, ‘'Gezi olayları sırasında, Atatürk'ü Abdullah Öcalan'la aynı fotoğraf karesine sokan, Öcalan lehine slogan atan gençler vardı'' dedi.

 

"Atatürk'ü ağzına alma, ağzını çalkala"

 

DHA'nın haberine göre; CHP'li Ünal Demirtaş bu sözlere ‘'İftira atma'' diye itiraz ederken, Bursa milletvekili Ceyhun İrgil ‘'Sen Atatürk'ü ağzına alma. Ağzını çalkala'' diye bağırdı.

 

"Terbiyesizlik yapma lan!"

 

Tayyar da bunun üzerine ''Sen ağzına ne alıyorsun bilmiyorum'' deyince tartışma büyüdü. İrgil ‘'Ramazan vakti ne biçim konuşuyorsun?'' derken, CHP'li Hüsnü Bozkurt da ‘'Şehit babasına karaktersiz diyen kim?'' biçiminde laf attı.

CHP'li Turabi Kayan da Tayyar'a, ‘'CHP kadar kafana taş düşsün başına'' diye bağırdı. CHP'li Haydar Akar da ‘'Ne terbiyesiz adamsın sen'' dedi. Bunun üzerine Tayyar, ‘'Terbiyesizlik yapma lan, ahlaksız sensin'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Tayyar'ın ‘'Lan'' sözünü geri almasını istedi. Tayyar araya girince Altay da ‘' Sen lan diyemezsin lan'' dedi. Tayyar Altay’ın üzerine yürürken iki isim arasında, ‘'Şerefsizlik yapma, Ahlaksız herif, sen şerefsizsin, sus, ahlaksız'' biçiminde tartışma devam edince birleşime ara verildi.

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