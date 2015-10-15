AKP'li Şamil Tayyar: Gül, katil devlet diyen Demirtaş’ı aradı; reise sevgimiz arttı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Selahattin Demirtaş’ı telefonla aramasını eleştirdi. Tayyar, Twitter’da yazdığı mesajda “Ankara’daki bombalı eylemi önceden bilen iki kişi PKK’lı çıktı. Dünya Erdoğan’ı; Gül, katil devlet diyen Demirtaş’ı aradı. Reise sevgimiz arttı” dedi.
Gül, Demirtaş’ı aramıştı
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Selahattin Demirtaş ile dün telefonla görüştüğü ortaya çıkmıştı. Görüşmeyi Demirtaş, açıklamıştı. Saldırıda yaşamını yitiren Meryem Bulut’un Batman’daki ailesine taziye ziyareti sırasında Demirtaş, aileye Abdullah Gül’ün de taziyelerini iletti.