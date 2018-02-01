AKP'li Şamil Tayyar: Ağzı bozuk Akit yazarı, Bank Asya hesabını kapatmak için Erdoğan'ın seçilmesini beklemiş!

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Yeniakit yazarı Mehtap Gür'ün Bank Asya hesaplarını kapatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini beklediğini öne sürerek, "Meğer kadın kisveli ağzı bozuk yazar, Bank Asya hesabını kapatmak için Cumhurbaşkanımızın seçilmesini beklemiş. Cumhurbaşkanımız göreve başlayıp FETÖ umutları suya düşünce 14 Kasım 2014'de gidip hesabı kapatmış. İşin vahim tarafı, bu bilgiler savcılıkta da var" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamlarda bulunan Tayyar'ın paylaşımları şöyle:

Sıkı durun. Ağzı bozuk yazarın eşi Rektör Ali Gür Mart 2015'de Baransu tutuklanıncaya kadar defalarca görüşmüş. 17 Aralık ve sonrası Reis için kaçacak diyen Baransu ile 2.4.2014 saat 03.31'de 70 dk konuşmuş. Son konuşması Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra 6.10.2014'de.

15 Temmuz'dan 5 gün sonra Google'a 23 bin lira yatırarak geçmişini sildiren, kendi ifadesiyle amel defterini sıfırlayan Rektör Ali Gür ve Baransu arasında 17 Aralık sonrası görüşmelerde Cumhurbaşkanımıza ağır hakaretler var. Bütün bu belgeler savcılıkta fakat KÖZ engelliyor.

Bu belgeleri yayınlayınca dün telefonlarını, numaralarını, mail adreslerini yenileyen, şimdi böcek araması yaptıran bu karı koca birgün mutlaka hesap verecek. Şimdi pazartesiye kadar süre veriyorum. Harekete geçilmezse Gaziantep'teki yargı/istihbarat çetesini açıklayacağım.

2012'de emniyet müdürü, istihbarat müdürü ve başsavcının alınmasını istediğimde yalnızdım. Hatta vali 'vekil işine baksın' dedi. Uyduruktan soruşturma yapılıp dosya kapatıldı. Şimdi FETÖ'den cezaevindeler. Sabırla koruk üzüm olurmuş. Yılmayacağız"