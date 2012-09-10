AKP'li Sait: Aziz Kocaoğlu'nun emeklilik zamanı geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Rifat Sait, İzmir'in kurtuluşu kutlamalarında yaşanan tartışmayla ilgili "Aziz Kocaoğlu, İzmir'in organizasyonuna ev sahipliği yapamadı, artık emekliye ayrılma zamanı geldi" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Rifat Sait, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 9 Eylül kutlamalarına eşiyle birlikte katıldığını, bazı provakatörlerin küfürlü sözlerine maruz kaldıklarını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanına giderek eylemci gruba müdahalede bulunmasını istediğini anlatan Sait, şöyle konuştu:

''Ona hiçbir şekilde dokunmadım. Bana sinirli şekilde ''geri git'' dedi. Ben de seçilmiş biriyim ve sakin olması gerektiğini söyledim. Daha sonra da bana parmağını sallayarak ''sana göstereceğim'' dedi ve tehdit etti. Orada İzmir halkının seçtiği insanlar vardı. Belediye başkanının daha önce CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ile yaşadığı tartışma da var. Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'in organizasyonuna ev sahipliği yapamadı, artık emekliye ayrılma zamanı gelmiştir. Eğer aklı selim davranacaksa da özür dilemesi gerekir.''

Sait, hakaret konusunu yargıya taşımayı düşünmediğini ancak yargılamayı ''İzmir halkının mahkemesine'' bıraktığını ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihat Akay ise Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın kutlamalar nedeniyle İzmir'e geldiğini ve etkinliklerde hükümet adına yer aldığını ifade etti.

Bakan Günay ve AK Partililerin etkinliklerde hakarete, tahrik edici sloganlara maruz kaldığını iddia etti Akay, şöyle dedi:

''Sabah saatlerinde Basmane Meydanı'ndan başlayan Zafer Yürüyüşü'nde yerini alan bazı provokatörler kullandıkları galiz ifadeler, hakaretler ve tahrik edici sloganlarla ortamı germeyi amaçlamışlardır. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yandaşları ile buluştuğunda yakışıksız olaylar artış göstermiştir. Terbiyeden ve nezaketten nasibini almamış grubun, Bakanımızın programa katılması sırasında da hadsizlikleri tavan yapmıştır.

Dün bindirilmiş kıtalar, belediye araçlarıyla alana taşınmış marjinal gruplar ve geçmişinde milletine ihanetten başka bir şey bulunmayan grupçuklarla kurulan ittifakın neticesinde oluşan üzücü tabloda payı olanların, öncelikle İzmirlilere ve bize özür borcu vardır. Bu nezaketsizliğin, bu hadsizliğin, bu ayıbın temizlenmesi için Aziz Kocaoğlu'na büyük görev düşmektedir. Sayın Aziz Kocaoğlu'ndan beklenen bu tabloyu düzeltmesidir. Bu süreçten sonra kendisi tarafından atılan adımları dikkatle izleyeceğiz ve takipçisi olacağız.''