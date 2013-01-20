AKP'li Şahin: Silahların bırakılması sonuç değil, başlangıçtır

Paris'te PKK'lı 3 kadının öldürülmesine değinen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Önümüzdeki günlerde korkarım Almanya'da buna benzer bir takım olaylarla karşılaşılabilir" dedi.

Şahin, partisinin Karabük Öğretmenevi'nde yapılan Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, yıllardır terörle mücadele edildiğini ancak bir sonuç alınamadığını sadece güvenlik tedbirleriyle terör belasının üstesinden gelinemediğinin görüldüğünü söyledi.

İrlanda ve İspanya'nın da yıllarca güvenlik tedbirleriyle terörü bitirmek için uğraş vermesine karşın çözemediğini kaydeden Şahin, daha sonra görüşmeler yoluyla sorunu çözmeyi denediklerini ve şimdi terörün büyük ölçüde bittiğini vurguladı.

Türkiye'de de sonucu silahların bırakılmasına kadar varacak bir sürecin başladığına dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu: “Bu sürecin kamuoyunda büyük bir memnuniyet doğurduğu görülüyor. Halk artık kan dökülsün istemiyor. Terör örgütü ve onun elebaşı niteliğindeki kişilerde bu yollarla başarılı olamayacaklarını, Türkiye'ye bir şey kabul ettiremeyeceklerini anladılar. 2012 yılı onlar için çok kötü bir yıl oldu. Eskiden vur kaç taktiği uyguluyorlardı, geçen yıl vur kal taktiği uyguladılar ama başaramadılar. Mehmetçiğimiz ve polisimiz onların planlarını bozdu.”

'Silahların bırakılması işin başı'

Terörle mücadelenin, terör olduğu sürece devam edeceğini belirten Şahin, şöyle devam etti: “Bu sorun bitmelidir talebi karşı taraftan gelmiştir. O halde silahları bırakın denmiştir. Böyle bir süreç başladı daha işin başındayız. Terör öyle bir örgüt haline geldi ki ahtapot gibi farklı kolları var. Kimi dünyanın en çok gelir elde eden uyuşturucu şebekesidir ve bu yolla silah temini ederek mücadelesini sürdürmeye çalışmaktadır, kimi ülkeler tarafından kullanılarak Türkiye'nin gelişmesine karşı başına bela edilmektedir. Şimdi bir süreç başladı, 'Bu süreç 'Bu süreci nasıl sabote edebiliriz?' şeklinde gelişiyor.”

'Almanya'da da Paris'te olan yaşanabilir'

Paris'te 3 kadının öldürülmesinin sabote sürecinin bir sonucu olduğunu savunan Şahin, şunları ifade etti:

“Moskova'da bir cinayet işlendi. Şimdi araştırılıyor, PKK'nın uyuşturucularını alarak buna karşı silah verdiği belirlenen Kürt kökenli biri öldürüldü. Paris ile bir bağlantısı var mı araştırılıyor. Uyuşturucu konusu üzerinde durulması konusundan yanayım. İki kişinin gözaltına alındığı söyleniyor ama bu işlenen cinayetin başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin çok yüzlülüğünü ortaya çıkarmıştır. Biz Avrupa Birliği ülkelerine 'Siz PKK mensuplarını koruyorsunuz, sahip çıkıyorsunuz, bir gün bu örgüt sizin de başınıza bela olacak' dedik ve olmaya başladı. 'Yılanı kucağınızda tutuyorsunuz' dedik ciddiye almadılar. Türkiye'ye iadesi ile ilgili yazılar yazdık hiçbirine cevap vermediler. Şimdi başlarına neler geldiğini onlar da görmeye başladılar. Önümüzdeki günlerde Almanya'da buna benzer olaylarla karşılaşabilir."

'780 bin kilometresiyle Türkiye Türkiye'dir'

780 bin kilometresiyle Türkiye'nin bir bütün olduğunu, ne toprak bütünlüğü ne de milletin birliğinden taviz vermeyeceklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu: “Bu terör sorununu bir şekilde bitirmekle ilgili bu süreç inşallah başarıya uğrar. Çukurca'da bir karakola saldırmak istediler hemen bu sürecin başladığı ertesi gün. İstihbarat daha önceden bilgi aldığı için önlem aldık. Mardin'de terör örgütünün bir yöneticisi vardı. Suriye uyruklu. Muhtemelen Şam yönetiminin talimatıyla hareket etmektedir. Bu kişi yakalandı. Operasyonda polis şehit edildi. Bu sürecin bir şekilde bitmesini isteyen farklı insanlar, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Amacımız silahların bırakılmasıdır. Silahların bıraktırılması sonuç değil, başlangıçtır. Bu sürecin başlangıcı, silah bırakmaktadır. Türkiye'deki militanlar, silah bırakacaksınız sınırdan terk edip gideceksiniz. Ne yaparsanız yapın gayri memnunlar ortaya çıkacaktır, herkesi memnun etmeniz mümkün değil.”

Gürsel Tekin'e taşeron işçi cevabı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in birkaç gün önce Karabük'te düzenlediği bir basın toplantısında “Türkiye'de vatandaşın can güvenliği kalmamıştır” dediğini hatırlatan Şahin, Türkiye'de vatandaşın can güvenliğini sağlamakla yükümlü olduklarını ve bunu yıllardır başarıyla yerine getirdiklerini, yapılan anketlerde vatandaşın asayiş hizmetlerinden yüzde 79,4 memnuniyet duyduğunun görüldüğünü belirtti.

CHP'li Gürsel Tekin'in Karabük gezisinde yaptığı açıklamalara da cevap veren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gürsel Tekin Bey 'Türkiye'de taşeron işçilerle sorun yaşanıyor, bunların mağduriyetleri söz konusu, biz CHP olarak bu konuda bir tasarı hazırlığı içerisindeyiz, Şahin Bey'in de imza atmasını öneriyorum' demiş. Bu sorunu zaten gündemimize aldık. Benim imzamı almasına gerek de yok. Bu sorun iktidar olarak bizim de sorunumuzdur. Ayrıca, muhalefet partisi de bunun için teklif yapabilir.”

'O Türkiye'nin yeni dış politika anlayışıdır'

Dış politikada önemli işler yapıldığını belirten Şahin, şöyle devam etti: “En son Başbakanımızın Afrika ziyareti vardı. Orada yapmış olduğu konuşma beni çok etkili, 'biz Afrika'ya başkaları gibi altınları, elmasları için değil, biz sizi kardeşlik için ziyaret ediyoruz' dedi. O Türkiye'nin yeni dış politika anlayışıdır. Türkiye Başbakanının ilk defa ziyaret ettiği ülkelerde vatandaşlar büyük coşkuyla karşıladılar. Biz 2005 yılını Afrika yılı ilan etmiştik ve 2013 yılını da Afrika yılı ilan ediyoruz. Afrika'nın 36 ülkesinde büyükelçimiz var, buralara THY direk sefer yapmaya başladı. Biz göreve geldiğimizde Afrika ile ticaret hacmimiz 4 milyar dolar civarındaydı, şimdi 40 milyar dolar civarında. Başbakan giderken, iş adamlarıyla yatırımcıyla gidiyor. Bizim en fazla ihracat yaptığımız bölge Avrupa Birliği bölgesidir. Yüzde 6'sını oraya yaparız ama son dönemlerde ihracat düştü peki nasıl telafi edeceğiz bunu, başka ülkelere yöneleceğiz ve oralara mal satacağız. Türkiye bunu yapmayı başardı”

'CHP hem engelliyor hen de neden geciktiriyor'

CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün TBMM'de Karabük için araştırma komisyonu kurulması istediğini hatırlatan Şahin, “Bu arkadaşımızı CHP genel merkezi Karabük'ten sorumlu kılmış, Karabük ile ilgilenmek zorunda. CHP İl teşkilatı da onu alıp katı atık bertaraf tesisine götürdü. Geçen temmuz ayında o tesisin yapım yerinin uygun olmadığı konusunda önerge vermiş. Aynı arkadaş bu senede bu katı atık bertaraf tesisi 'niye gecikti' diye soruyor. Birçok sebebi var, onlardan biri CHP'nin bu yanlış politikaları” diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, AKP Karabük Milletvekili Osman Kahveci, Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, parti yöneticileri, AKP belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Şahin, toplantının ardından vatandaşların da bulunduğu bir kahvehaneye giderek Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Kardemir Karabükspor maçını izledi.