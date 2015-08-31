AKP’li Şahin, CHP ve MHP liderlerini Aziz Yıldırım’a benzetti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, seçim hükümetine üye vermeyen MHP ve CHP'yi "Eğer Ataman hem milli takımı hem Galatasaray'ı çalıştırmaya devam ederse, Fenerbahçe milli takımdaki oyuncuları geri çekecek" açıklaması yapan Aziz Yıldırım'a benzeterek, "Biz milli hükümete oyuncu vermeyeceğiz. Biz bu geçici hükümete milletvekillerimizi göndererek onları bakan yapmayacağız. Bu son derece yanlıştır. Yıldırım’ın tavrına benzetiyorum sayın Devlet Bahçeli’nin, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını" dedi.

Zete'de yer alan habere göre, Mehmet Ali Şahin, Karabük’ün Ovacık İlçesi’nde 6 ay önce ölen yengesi Fatma Şahin’in mevlidine katıldı. Daha sonra babası Abdullah Şahin’in evinde ağırladığı gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şahin, Türkiye’de geçici hükümetin ilk defa uygulandığını belirterek, bunu da milli takıma benzetti.

Milli takımların muhtelif kulüplerden davet edilen oyunculardan oluştuğunu hatırlatan Şahin, şöyle dedi:

“Anayasa da geçici hükümetin oluşumu ile ilgili oranlarına göre siyasi partilerin bu hükümette üye bulundurabileceklerini o partilerin mensup üyelerin bakan olarak bu kabinede yer alacağı şekilde düzenlenmiş. Ama CHP ve MHP bu geçici hükümete üye vermeme konusunda bir tavır sergiledi. Ben bunu milli takımlar teknik direktörlerinin her hangi bir kulüpten milli takıma oyuncu davet ettiği halde ‘Ben milli formayı giymeyeceğim, milli olmayacağım’ diye direnmesine benzetiyorum.”

Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Basketbol Milli Takmıı Başantrenörü Ergin Ataman sebebiyle oyuncu vermeyeceği şeklindeki sözlerinin doğru olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Çünkü, Ergin Ataman için Fenerbahçeli ve diğer kulüplere mensup basketbolcular oraya gitmiyorlar. Ay yıldızlı milli formayı giymek için davet ediliyorlar. Türkiye devleti için gidiyorlar oraya. O nedenle Aziz Yıldırım böyle bir açıklama yapmamalıydı. Eğer hala aynı görüşteyse, bu görüşünü bir an önce değiştirmesini ve Milli takımlar Fenerbahçe’den bir oyuncu talep ettiğinde Milli takımımız için canımız feda diyebilmelidir. Şimdi bunun gibi ‘Milli hükümet’ diye değerlendirebileceğimiz seçim hükümetine de siyasi partilerimiz karşı çıkmamalıydılar. Buraya kendi içlerinden davet edilen milletvekilleri olduğunda, ben aynen Aziz Yıldırım’ın tavrına benzetiyorum sayın Devlet Bahçeli’nin, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasını. Biz milli hükümete oyuncu vermeyeceğiz. Biz bu geçici hükümete milletvekillerimizi göndererek onları bakan yapmayacağız. Bu son derece yanlıştır. Ama ‘Sayın Tuğrul Türkeş bana göre milliyetçilik nedir bunu tüm Türkiye’ye ve dünyaya göstere göstere bu milli bir görevdir, bu milli forma ret edilmez’ diyerek, siyasi geleceğini riske atarak geldi bu milli formayı giydi. Herkese de milliyetçilik nedir bunu gösterdi. O bakımdan sayın Türkeş’i gerçekten tebrik ediyorum. Babasının oğlu olduğunu gösterdi. Çünkü rahmetli Türkeş’te hiçbir milli görevden hayatı boyunca kaçmamış olan bir insandır.”

'Koalisyon neler getirir, neler götürür kıyaslama imkanına sahip oldular'

Türkiye’nin uzun süredir bir koalisyon yaşamadığını vurgulayan Şahin, “Son 7 Haziran seçimlerinde ilk defa oy kullanan gençlerimiz 16 yıl önce 2 yaşındaydılar. Dolayısıyla ‘koalisyon’ nedir bilmiyorlar. Hatta 30 yaşına gelip oy kullanan insanlar da 11 – 12 yaşlarındaydılar. Koalisyon nedir onlar da bilmiyorlar. Seçimlerde bir koalisyonun doğmuş olması Türkiye’ye neler getirir neler götürür kıyaslayabilecek, bir mukayese imkanına sahip değildiler ama şimdi sahip oldular” diye konuştu.