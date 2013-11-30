AKP'li Şahin: Başaklar eğilir, Tayyip Erdoğan eğilmez

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Fettullah Gülen cemaatine yönelik 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararla ilgili çıkan ve sonrasının geleceğinin açıklandığı haberlerle dershaneler konusunda Başbakan Tayyip Erdoğan'a geri adım attırılmak istendiğini savundu.

Mehmet Ali Şahin, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen partisinin il danışma meclisi toplantısına katıldı. Bülent Diktepe'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, partililere hitaben konuşan Şahin, 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararın hizmet hareketini korumak amaçlı bir karar olduğunu belirterek, şöyle dedi:

" AK Parti 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda Fethullah Gülen hoca efendinin cemaatini bitirmek için karar almış. Bir gazete onu çıkarmış. Evet, o kararın altında imzası bulunan arkadaşlarımızın hiçbiri imzasını inkar etmiyor. Ben de o tarihte Milli Güvenlik Kurulu üyesiyim. Ancak, Atina Olimpiyatları nedeniyle Atina'da olduğum için o kararın altında benim imzam yok. Eğer orada bulunsaydım o kararın altına ben de imza atardım. AK Parti olarak 12 yıla girdiğimiz şu iktidar döneminde pişman olacağımız, üzüntü duyacağımız hiçbir kararın altına imza atmadık. O döneme göre bunu yorumlayacaksınız. O karar Ak Partiyi ve hizmet hareketini korumak amaçlı bir karardır. Fitne fesat peşinde koşanların bir tek amacı var; 2014 seçimlerinde acaba AK Parti'yi geriletebilir miyiz ve ondan sonra yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer aday olursa Tayyip Erdoğan 'ın cumhurbaşkanı olmasının önünü kesebilir miyiz?"

Şahin, Başbakan Erdoğan'ın dershaneler konusunda geri adım atmayacağını açıklayarak, şöyle konuştu: "Bazıları şu iddiada bulunabilir; Bu Milli Güvenlik Kurulu kararının 9 yıl sonra yayınlanmış olmasının sebebi nedir diye? Bu gazetenin, bu gazeteci arkadaşın kafa yapısını, düşüncesini bilemem. Ama sadece bir siyasetçi olarak yorum yapıyorum, eğer o haberlerle daha sonra arkası gelecek diye ifade ettiğiniz bir takım haberlerinizle eğer Tayyip Erdoğan'ı dershaneler konusunda geri adım atmayı falan yeğliyorsanız, onun 30 yıllık siyaset arkadaşı, 50 yıla yakındır bir yakın kardeşi olarak ifade ediyorum ki Tayyip Erdoğan bir şeye karar vermişse, bir şeyin doğruluğuna inanmışsa, ona asla geri adım attıramazsınız. Bunu herkes bilsin ve asla unutmasın. Türkiye içinde de, dışında da herkes şunu bilsin, başaklar eğilir, Tayyip Erdoğan eğilmez. Yapmış olduğumuz her hizmeti düşünerek, tartışarak Türkiye için, bu ülke insanı için yararlı olduğuna inanarak yaptık."