AKP'li Şahin: Âkil İnsanların başına bir hal gelirse sorumlusu Bahçeli

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Akil insanlardan birinin başına bir hal gelirse sorumlusu Devlet Bahçeli'dir" dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Şanlıurfa'da bir otelde düzenlenen AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı 8. Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM'nin 23 Nisan'da kavgaya, karşılıklı sataşmaya mahal bırakmadan toplanmasını diledi.

Toplantının Türkiye'nin uzun yıllardır en önemli sorunlarının başında gelen terör sorunundan kurtuluşla ilgili başlatılan çözüm sürecine destek anlamı taşıyan bir havada yapılmasını isteyen Şahin, "Acaba yapılabilecek mi Arzu ediyorum ama Salı günü yine bildik konuşmalar yapılacak. Belki eleştiri dozunu bazı siyasi parti liderleri daha da yükseltecektir. Ancak bu ruha, birliktelik anlayışına, bu kardeşlik hukukuna bugün çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

İnsanların hepsinin bir ırk gibi kabul edilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Şahin, AKP'nin Türkiye'nin her tarafına ırk ayrımı yapmaksızın kardeşlik hukukunu yayacağını anlattı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İzmir'deki konuşmasını eleştiren Şahin, şunları kaydetti:

"Burada ilan ediyorum. Bu akil insanlardan birinin başına bir hal gelirse sorumlusu Devlet Bahçeli'dir. Dün militanlarına İzmir'de akil insanları hedef göstermiştir. Diyecek ki şimdi 'hayır efendim biz onları kastetmedik'. Neyi kastettiniz, kimi vuracaksınız, kimi öldüreceksiniz Kürt vatandaşları mı Bölüneceğini zannettiğiniz ama bu ülkeye en az bizler kadar bağlı, bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana olan Kürt vatandaşlarımıza mı bu tehdidiniz Yine 'hayır terör örgütüne' diyecekler. Terör örgütü mensuplarıyla mücadele edecek devletin kendisidir. Güvenlik güçleri var, polisimiz, jandarmamız var. Bu zamana kadar terörle mücadeleyi onlar yaptı."

Bahçeli'nin geçmişte Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptığını hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli, adınız 'Devlet' diye kendinizi devlet mi sanıyorsunuz. Bu ülkede bir tane devlet var o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kendinizi devlet sanıp özel güvenlik görevlileriniz var bu ülkede haddini bileceklere siz mi bildireceksiniz? Böyle bir anlayış olabilir mi? Devlet sorumluluğu taşıyorsunuz böyle talihsiz söylemleriniz olabilir mi 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sözlerine sizin karşı çıkmanız lazımdır. Bu sizin için büyük bir talihsizliktir.

Dün İzmir'de "vur de vuralım, öl de ölelim" diye slogan atıldığını anımsatan Şahin, "Bursa'da, 'Onun da zamanı gelecek' demişti. Dün de diyor ki 'akil insanlar bu sözden ürpermelidir'. Bu ne demektir Sayın Bahçeli zamanı gelince talimat verdiğinizde partinizin mensupları bu sloganları atanlar kime uyacak? Kimi öldürecekler, kimi vurmak, kimi öldürmek için talimat vereceksiniz?"

Ülkenin birlik ve bütünlüğünün teminatının AK Parti olduğunu dile getiren Şahin, insanların barış ve huzur isteği ve sorunun çözülmesinin beklendiği için böyle bir süreç başlattıklarını sözlerine ekledi.