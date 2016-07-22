AKP'li Resul Tosun: FETÖ tehlikesi şimdilik atlatıldı ama şeyhini putlaştırmış başka cemaatler de var

Star yazarı Resul Tosun, kendi cemaatlerini başkalarından üstün görenlerin, ötekileştirici, tehlikeli ve bölücü cemaatler olduğunu belirterek, "FETÖ tehlikesi şimdilik atlatıldı ama yoldan çıkanlar sadece onlar mı?! Efendisini liderini şeyhini putlaştırmış başka cemaatler yok mu? Var maalesef var!" ifadelerini kullandı.

Resul Tosun'un "Cemaatler ve putlaşan önderler!" başlığıyla, 22 Temmuz Cuma günkü yazısı şöyle:

Bu bilince sahip olmayıp içinde bulunduğu kendi tali cemaatini ümmetin üstünde görenler, sahih İslam yolundan uzaklaşmış kimselerdir. Kendi cemaatlerinden olmayanları küçümseyen hor gören cemaatler ötekileştirici, tehlikeli ve bölücü cemaatlerdir.

İnsanların faklı kulüplere, derneklere, vakıflara ve diğer sivil toplum örgütlerine mensup olmaları ne kadar normalse herhangi bir cemaate veya tarikata mensubiyeti de o kadar normaldir.

Cemaatler/tarikatlar da birer sivil toplum örgütü sayılırlar.

Cemaatlerin ve tarikatların devlet eliyle yasaklanması onları bitirmez, aksine bağlıları arasındaki irtibatı daha da güçlendirir.

Bazıları yer altına inebilir ve kontrol edilemez hale gelebilirler.

***

İslami cemaatler için de aynı kural geçerlidir. İnsanlar yeterli dini bilgiye sahip değillerse ve dine ilgi duyuyorlarsa karşılarına çıkan ilk cemaatin üyesi olabilir ve o cemaatin doğru/yanlış fikirlerini benimseyebilirler/benimsiyorlar.

O cemaat sahih İslam yolundaysa topluma faydası vardır zararı olmaz.

Ama kimi sapkın fikirleri varsa hem mensupları için hem de toplum için büyük riskler taşır.

Dolayısıyla küçük yaştan itibaren çocuklara sahih İslam’ı öğretmek hem Müslüman toplumların hem de insanlığın faydasınadır.

Aksi takdirde bugün gördüğümüz radikal dini grupların önüne geçilemez.

Müslüman toplumlarda laiklik bahanesiyle dini eğitime karşı çıkmak toplumu riske etmek demektir. El-Kaide’ye DAİŞ’e ve FETÖ’ye zemin hazırlamak demektir.

***

Sahih İslam yolundaki cemaatlere ve tarikatlara, dindarı, laiki, ateisti, hülasa hangi inanca sahip olursa olsun toplum fertleri teşekkür makamındadırlar.

Çünkü onlardan kimseye zarar gelmez. Aksine sadece dindaşlarına değil bütün insanlığa faydalı olmayı ilke edinirler. Nefreti değil, sevgiyi; kavgayı değil hoşgörüyü yaymaya çalışırlar. Bir insan öldürmenin bütün insanlığa kastetmek olduğunu bilirler.

Uzatmayalım onlar Hz. Peygamberin, sahabeni, ilmiyle amil ulemanın ve hak yolundaki meşayıhın yolundadırlar. Yani İmam-ı Azam’ın, İmam-ı Şafi’nin, Mevlana’nın, Yunus’un, Şeyh Edebali’nin ve emsallerinin yolundadırlar.

***

Sahih İslam’a mensup bir mümin eğer özel bir cemaat veya tarikata mensup ise bunun asli değil tali cemaati olduğunun bilincindedir.

Müminlerin asli cemaati bütün olarak İslam toplumudur, yani Ümmeti-i Muhammed’dir. Bu asli cemaate mensubiyet bütün Müslümanları kardeş bilmeyi gerektirir. Dolayısıyla müminler arasında ayırım yapmaz. Etnik kökeni ne olursa olsun, cildinin rengi veya dili ne olursa olsun bütün müminleri kardeş bilir.

Bu bilince sahip olduktan sonra hangi cemaate veya tarikata mensup olursa olsun zararı yoktur. Çünkü bilir ki mensubu olduğu cemaat o büyük ümmetin bir parçasıdır.

***

Bu bilince sahip olmayıp içinde bulunduğu kendi tali cemaatini ümmetin üstünde görenler, sahih İslam yolundan uzaklaşmış kimselerdir. Kendi cemaatlerinden olmayanları küçümseyen hor gören cemaatler ötekileştirici, tehlikeli ve bölücü cemaatlerdir.

Bunların liderleri, şeyhleri, hocaları kısaca önderleri, mensuplarını Allah adına çağırıp sonra Allah’tan kopararak kendine bağlayan ve kendilerini putlaştıran sapıklardır.

Adamı Allah’dan koparınca lider -haşa- Allah yerine geçiyor, artık adam ne ayet biliyor ne hadis, ne akaid tanıyor ne fıkıh. Efendisi -haşa- her şeyi biliyor ya o ne derse onu yapıyor. Vur vuruyor, kır kırıyor, öldür öldürüyor!

***

FETÖ tehlikesi şimdilik atlatıldı ama yoldan çıkanlar sadece onlar mı?!

Efendisini liderini şeyhini putlaştırmış başka cemaatler yok mu?

Var maalesef var!

İslam adına İslam’a kötülük edenlere karşı da dikkatli olalım.

Cumanız mübarek olsun.