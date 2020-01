AKP'li Prof. Yasin Aktay: PYD Kürtlere de etnik temizlik uyguluyor

AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Siirt Milletvekili Yasin Aktay, "PYD’nin temiz bir örgüt olmadığını" savunarak, “PYD orada Kürtlere yönelik de bir etnik temizlik uyguluyor. PYD’ye yakın olmayan Kürtlere yönelik uygulanan temizlik de bir etnik temizliktir” dedi.

Aktay, bölgede oluşan durum nedeniyle Suriye’ye girmek dahil her türlü seçeneğin masada olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Suriye’ye girersek çok daha farklı bir model olur. Öte yandan içeri girmeden de etki altına alabilirsiniz. Top atışları, uçaklarla bombalamak gibi seçenekler de tercih edilebilir. Askerin tercihine bağlı.”

Akit’ten Muhammet Kutlu'ya konuşan Yasin Aktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“PYD’nin ilk mağduru diğer Kürtler. PYD’ye tabi olmayan Kürtler de var orada. Biz aslında oradaki diğer Kürtlerin de haklarını savunmaya çalışıyoruz. Sadece Rojava’dan ve Kobani’den göç etmek zorunda bırakılan Kürtlerin sayısı, 500 bin. Rojava’dan 500 bine yakın Kürt, Kuzey Irak’a göç etmiş durumda” şeklinde bilgi veren Yasin Aktay şunları söyledi:

“PYD orada Kürtlere yönelik de bir etnik temizlik uyguluyor. PYD’ye yakın olmayan Kürtlere yönelik uygulanan temizlik de bir etnik temizliktir. PYD temiz bir örgüt değil. Ajandası öyle sadece Kürtlerin haklarını savunmaya yönelik değil. Tel Abyat’ta, Azez’de ya da pek çok diğer yerleşim yerlerinde yaşayanlar sadece Arap veya Türkmen. Oraya gidip ne yapıyor PYD, işgal etmiş oluyor. Etnik temizlik yapmıyoruz diyorlar. Peki sınırımıza dayanan 20 bin Türkmen ve Arap’ın ne işi vardı Türkiye’de? PYD çok kirli ve iğrenç bir taktik uyguluyor. Amerikalıları da kullanmış oluyor belki de. Amerikalılara bombalama kodları vererek elini sürmeden yerleşim yerlerini ele geçirmiş oluyor. Amerika’nın da işine geliyor. Çünkü Amerika’nın o kadar istihbaratı yok bölgede”.

‘ABD’den açıklama bekliyoruz’

Aktay, “Suriye’nin her tarafında oluk oluk kan akarken hiçbirine karşı hiçbir hassasiyet taşımıyorsun da, orada DAEŞ’in PYD’li Kürtlerle temas halinde olduğu noktalarda hassasiyet gösteriyorsun. Bunun bir izahının olması lazım. DAEŞ sadece bizim komşumuz olan yerlerde değil ki. Şimdiki fiili Suriye haritasına baktığınız zaman DAEŞ her yerde var. DAEŞ her yeri bombalayıp binlerce insanı katlederken hiçbir hassasiyet göstermiyorsunuz ama PYD’nin verdiği kodlara uygun olarak adreslere gidip bombalama yapıyorsunuz. Bu duruma da Türkiye’nin sessiz kalmasını istiyorsunuz. Doğrusu Türkiye olarak ABD’den açıklama bekliyoruz. Koalisyon güçlerinin bu hassasiyeti nereden geliyor? Koalisyon Suriye’de başarısız gibi gözüküyor ama öyle değil. İlan ettikleri niyetle yaptıkları şey farklı çünkü” dedi.

Aktay,“PYD’nin güçlenmesi de DAEŞ’in güçlenmesi de Esad’ın desteğiyle oluyor. Şu anda herkesi kaygılandıran bütün gelişmeler ve bütün terör örgütlerinin güçlenmesi tamamen Esad’ın sayesinde olmaktadır. Fakat Esad’a hiç dokunmuyorsunuz, Esad’ın ürettiği terör gruplarıyla uğraşıyorsunuz. Biz de Esad’ın ürettiği örgütlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu koalisyon güçlerinin ve dünya düzeninin ne kadar çarpık olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

'ÖSO baştan desteklenseydi bu noktaya gelinmezdi'

Türkiye’nin ne yapıyorsa uluslararası meşruiyet sınırları içinde yaptığını vurgulayan Yasin Aktay, “Uluslararası camiadan tam destek alamıyoruz. Zaten tam destek alsaydık, içinde ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin olduğu Suriye Dostları’nın tanıdığı Özgür Suriye Ordusu desteklenirdi şimdiye kadar. ÖSO bütün ulusların tanıdığı tek meşru güç. PYD ise hiç kimsenin tanımadığı bir güç. Koalisyon ÖSO’yu desteklemiyor, PYD’yi destekliyor. ÖSO baştan itibaren dürüstçe desteklenmiş olsaydı durum bu noktaya gelmemiş olurdu” şeklinde konuştu.

Yasin Aktay, “Orada her türlü etnik tehcire önlem olabilecek bir çözüm istiyoruz biz. Hassasiyetimizi sadece Kürt devletine karşıymış gibi göstermek doğru değil. Türkiye’nin Kürtlere karşı olduğu tezini PKK ve PYD çok işlemeye çalışıyor. Sanki Türkiye Kürt düşmanıymış gibi göstermek istiyorlar. Hayır değil. Türkiye Kürtlere bölgedeki hiçbir ülkenin sağlamadığı imkânları sağlıyor şu anda” dedi.

PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı koridora Kürt koridoru yerine PYD ya da Esad koridoru demenin daha doğru olacağını savunan Aktay, “Orada sadece Kürtlerin haklarının mücadelesi olsa biz onu desteklerdik. Şimdiye kadar destekledik. Ancak şu anda PYD Esad uzantısı olarak faaliyet gösteriyor ve bütün hedefi Türkiye’yi çevrelemek. Biz ona karşı hassasiyet taşıyoruz” dedi.