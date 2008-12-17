AKP'li Pepe bakanken oğulları tersane almış

AKP Kocaeli Milletvekili Osman Pepe’nin, Çevre Bakanı olduğu dönemde birinci derecede deprem bölgesi Altınova’da yapımına izin verdiği tersane bölgesinde, oğullarının da tersane satın aldığı ortaya çıktı. Pepe’nin iki oğlu İsmail Pepe ve Mustafa Talha Pepe, 60 dönümlük alanda faaliyet gösteren Hat-San Tersanesi’nin çoğunluk hisselerini satın alarak büyük ortak oldu.



Çevreciler karşı çıkmıştı



22 Temmuz seçimlerinden sonra Başbakan Erdoğan tarafından yeni kabinede görevlendirilmeyen eski Çevre Bakanı Osman Pepe, birinci derecede deprem bölgesi olan ve büyük tarım arazilerinin bulunduğu İzmit Altınova’ya tersane yapılması için bakanlığı döneminde yeşil ışık yakmıştı. Hersek Burnu’ndaki tersanenin yapımı sırasında başta çevreciler olmak üzere pek çok kişi inşaatı protesto etmişti. Altınova’ya tersane yapmak mevcut yasalarla mümkün değildi. Pepe’nin girişimleri sonucu tersaneye izin çıktı. Bölgede şimdi 40’a yakın tersane var.



Yasalardaki engeller bir bir aşıldıktan sonra Altıntaş Mermer Sanayi’nin sahibi Hakkı Kan’ın başkanlığında Altınova Tersaneciler Birliği kuruldu. Altınova’da binlerce hektar deniz doldurulmaya başlandı. Bugün Altınova sahilinde deniz dolgusu halen yapılmaya devam ediyor.



300 milyon dolar değerinde



Tersanenin değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Pepe’lerin Akçaabat-1 gemisini almaları da tartışmalara neden olmuştu.





Vekil çocuğu ticaret yapamayacak mı?



Osman Pepe olayla ilgili şunları söyledi: “Bakanlığım döneminde Altınova gibi yüzlerce yere izin verdim. Burada milyon dolarlık yatırımlar yapılıyor. Bir sürü insan için ekmek kapıları açılıyor. Bunun altında neden farklı şeyler aranıyor? Depremde birinci derecede riskli Japonya’da bile buna benzer binlerce proje yapılıyor. Milletvekili çocukları yatırım yapamayacaklar mı? Oğullarım kendilerine ait Akçaabat isimli gemilerini iki yıl önce sattı. Bu parayla Hat-San’dan hisse satın aldılar.”



Büyük ortak Pepe biraderler



Osman Pepe’nin iki oğlu, Hat-San şirketine 16 Ekim 2008’deki olağan genel kurul ile ortak oldu. Ticaret Sicil Gazetesi’nin 28 Ekim 2008 tarihli 7177 sayılı nüshasının 188 numarasında da bu ortaklık tescil edildi. Pepe’nin oğulları Hat-San’a kendi adları ile değil, kurdukları Pekar İnşaat ve Yatırım A.Ş. adına ortak oldular. Hat-San ile aynı adreste faaliyet gösteren Pekar, “Pepe Kardeşler”in kısaltılmışı.