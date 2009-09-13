AKP'li Özlem Türköne boşandı

AKP İstanbul Milletvekili Özlem Piltanoğlu Türköne ile Akademisyen Yazar Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne boşandı.

Ankara’da siyasi kulislerde üç aydır konuşulan ama netlik kazanmayan Türköne çiftinin boşanması bugün Hürriyet'in Pazar yazarı Ahmet Arsan’ın, köşesine yansıdı.



Arsan’ın köşesinde yeralan ve isim vermeden, Türköne çiftinin ayrıldığı kulisi yeraldı. Arsan’ın köşesinde yeralan “Camiadan biraz habis bir dedikodu” başlıklı yazısında bu konuya şöyle yer verdi:



”Son dönemde camiada epey popüler olan bir akademisyen-köşe yazarı dostumuz var... İşte bu dostumuz, hususi hayatında büyük ıstıraplar çekiyormuş... Çünkü... Dostumuzun Ak Parti’den milletvekili olan genç eşi, kapıyı çarpıp çıkmış. Evi terk etmiş yani... Ne diyelim? İnşallah bu “nezih proje yuva” yıkılmaz...”

Türköne çifti bundan üç ay önce sessiz sakin biçimde ayrıldı. Kulislerde, Türköne çiftinin aralarında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle yaklaşık üç ay önce karşılıklı anlaşarak boşandıkları ve bu boşanmanın gizli kalması için büyük bir çaba harcadıkları konuşuluyor. Türköne çiftinin boşandıktan yaklaşık bir ay sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı bu konuda bilgilendirdikleri de ifade ediliyor.

Akademisyen Yazar Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne’nin ikinci eşi ve aynı zamanda üniversiteden öğrencisi olan AKP İstanbul Milletvekili Özlem Piltanoğlu Türköne’den ayrılma nedenlerine ilişkin bir çok söylenti bulunmasına karşın, ayrılık nedeni netlik kazanmadı. Türköne çiftinin “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle boşandıkları iddia ediliyor.

Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne ile 16 yıl evli kalan eski eşi üç çocuk annesi sosyolog Doç. Dr. Mualla Kavuncu da bir gazeteye verdiği röportajda eski eşinin “biraz şiddet eğilimli” olduğunu, birkaç kez dayak yediğini anlatmıştı. Mümtaz’er Türk öne ile bu haberi yazar gazeteci arasında da uzun süreli polemik yaşanmıştı.

1976 doğumlu Özlem Piltanoğlu Türköne, ilkokulu New York'ta okudu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra yurtdışında yüksek lisansını tamamladı. Gazi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne’nin aynı zamanda öğrencisi olan Özlem Türköne, Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı iken 2007 genel seçimlerinde Ak Parti’den milletvekili seçildi.