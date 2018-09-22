AKP'li Özhaseki: Yerel seçimlerde ittifak için kanuni düzenlemeye gerek yok

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ''Ak Parti ile MHP arasındaki görüşmeler inşallah haftaya başlar. Yerel yönetimlerdeki ittifakla ilgili şu saatte yapılacak kanun düzenlemelerinin yerel seçimler için bir faydası da olmaz'' dedi.

Hafta sonunu geçirmek ve bazı etkinliklere katılmak üzere baba ocağı Kayseri'ye gelen Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerle ilgili sözlerine, Türkiye'nin en büyük partisi olduklarını belirterek başladı. Son yapılan genel seçimlerde de en yüksek oyu alan parti olduklarını ifade eden Özhaseki, "Birkaç ilde sadece 2'nci partiyiz. Haliyle biz çalışmalarımızı bağımsız şekilde devam ettiriyoruz. Bütün illerde güçlü şekilde hangi adaylarla yola çıkarız diye kendi içimizde bir çalışma var. Bunun neticesinde de adaylarımızı belirlemek için müthiş, hummalı birçok koldan araştırma yaparak bu gayretimizi sonuna kadar sürdürüyoruz. Yereldeki ittifak konusunda Devlet beyin de açıklamalarını hep birlikte izledik. Aslına bakılırsa Cumhur ittifakı yapıldığında müthiş bir mutabakat sağlanmıştı. Vatandaş bunu sevmişti. Bize oy veren vermeyen herkes bizim Cumhur İttifakı hakkındaki kurduğumuz ittifakın dayandığı temel öğeleri kabul etmişti ve doğru görmüştü" dedi.

"MHP ile görüşmeler için ben ve Kurtulmuş görevlendirildi"

Milletvekili genel seçimlerde ittifakın yasal dayanağının bulunduğu söyleyen Özhaseki, "Kanunlar değişmişti. Anayasa değişikliği yapılmıştı. Çok makul meşru çerçevede bu iş devam etti. Ancak yerel idareler ile ilgili düzenlemeler 1984'te yapılmış bir kanuna dayanıyor. İttifaklarla ilgili çok açık bir hüküm yok. İyi niyet olarak karşılıklı gerek Ak Parti tarafından gerekse de Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Genel Başkanlarımız nezdinde bu temenniler dile getirirken, bunun nasıl yapılacağı hususu da aramızda yapılacak görüşmelere bağlı. Ben basından okudum. Devlet bey bu konu ile ilgili galiba bir arkadaşı görevlendirmiş. Sayın Genel Başkanımız da beni ve Numan beyi görevlendirdi. Önümüzdeki günlerde Genel Başkan Yardımcıları olarak bir araya geleceğiz. Konuşacağız. Karşılıklı olarak mutlaka bu konu da fikirlerimizi birbirimize söyleyeceğiz" diye konuştu.

"Kanuni bir düzenlemeye gerek yok"

Mehmet Özhaseki, yereldeki ittifak konusunda kanuni bir düzenlenmeye gerek ve zaman olmadığını da belirterek, ''Bu saatten sonra onun olacağının imkanı yok. Bir takım yollar var. Bu yollar neler olacağı hususunda zaten herkes biliyor. Kendi içimizde konuşacağız. Ve üzerinde mutabık kaldığımız şekilde Sayın Genel Başkanlarımıza arz edeceğiz. Umarız ki özellikle büyükşehirlerde buna benzer ittifak ortaya çıkar ''dedi



