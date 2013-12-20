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AKP'li Özdalga: Seçimler yapılsa da, demokrasi olmaz

AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga Nazlı Ilıcak'ın Sabah gazetesinden kovulmasına tepki gösterdi

20 Aralık 2013 16:33

AKP'nin sosyal demokrat kökenli Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, işine son verilen gazeteci Nazlı Ilıcak'a destek vererek, "Basın özgürlüğünün işlemediği bir ülkede, seçimler yapılsa da, demokrasi olmaz" dedi.

Haluk Özdalga, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Sayın llıcak'ın işine son verilmesi, Türkiye 'de basın özgürlüğüne yönelik tehdit endişelerini artıran yeni bir örnek olmuştur... Basın özgürlüğünün güvence altına alınması için bazı yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Sayın Nazlı Ilıcak'ın çalıştığı gazetedeki işine son verilmesini üzülerek öğrendim. Deneyimli gazeteci Sayın Ilıcak, bu ülkede yaşadığımız askeri rejimlerin en karanlık günleri dahil her zaman dik duran, her zaman demokrasiyi, hukuk devletini ve haklı olanı savunan görüşleriyle tanınan bir yazardır.

 

Basın özgürlüğü vurgusu

 

"Gazetedeki işine yine bu düşünceleri nedeniyle son verilmesi, demokrasiye bağlı kamuoyu nezdinde onun kişiliğini sadece daha da güçlü kılacaktır. Sayın Ilıcak'ın işine son verilmesi aynı zamanda, Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik tehdit endişelerini artıran yeni bir örnek olmuştur. Basın özgürlüğü demokratik toplumun can damarıdır. Basın özgürlüğünün işlemediği bir ülkede, seçimler yapılsa da, demokrasi olmaz."

"Basın özgürlüğünün güvence altına alınması için bazı yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Öncelikle, medya sahibi kişi ve kurumların devlet ihalelerine girmesi ve devlet ile mal ve hizmet sözleşmesi yapmaları yasaklanmalı. Devleti ve siyasi iktidarı denetlemesi ve toplumu bilgilendirmesi gereken medyanın sahipliğini elinde bulunduranların, aynı zamanda devletle parasal ilişki içinde olması büyük bir yanlış. İkinci önemli konu, vergi idaresinin özerk bir yapıya kavuşturulması. Vergi yasalarını ve diğer vergi mevzuatını elbette meclisler ve seçilmiş kurullar yapacaktır. Ancak vergi kurallarının kişilere ve kurumlara karşı uygulaması, vergi toplanması ve gerekiyorsa vergi cezası çıkarılması, muhakkak surette siyasi iktidarların müdahalesi dışında ve bağımsız vergi idareleri tarafından yürütülmelidir”

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