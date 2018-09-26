AKP'li Özdağ: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar!

Eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'nin 95 yıllık bir devlet olduğunu belirterek "Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür" dedi.

Süper Haber'den Hülya Okur'a konuşan Özdağ, "Ergenekon, Balyoz birileri beraat etti diye orada hiçbir şey olmadı değil, orada bir şeyler de oldu" dedi.

Özdağ, "Yani Ergenekon'un gerçekliği de mi vardı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

— Vardı tabi. Kalkıp bir rektör, ‘Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı diyemeyiz, yüzde 99 oy alsanız dahi size Cumhurbaşkanı demeyeceğiz' dedi. Sayın Hayrünnisa Gül neden başörtülü olarak Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne çıkamadı? Bunlarla ilgili şeyler de vardı. Sayın Erdoğan'dan ve AK Parti iktidarından rahatsız olanlar da vardı. Bülent Arınç'ı ziyaret eden 4 kuvvet komutanı ve Genelkurmay Başkanı kaç dakika içeride durdu: 30 saniye, kahve bile içmediler, bunların hepsi bir mesajdı.

— Bundan böyle devleti ele geçirmek isteyen adına; dernek, vakıf, cemaat ne derseniz deyin herkese bir derstir bu.

"Yargılananlar ders çıkarsınlar"

"Devlet ele geçmez. Devlet, 18 yaşındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 yıllıktır, Türkiye devleti Anadolu topraklarında 1000 yıl Orta Asya'da 3000 yıllık bir devlettir" diyen Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

— Gece her türlü saldırıya uğrar, tecavüze de uğrar, sabah bakire olarak kalkar. Ve hesabını da görür. Bundan böyle askerler darbe yapmak isterlerse Kenan Evren ve arkadaşlarından ders çıkarsınlar. Askerler içerisinde lokal olarak ister içeriden ister dışarıdan yapmak isteyenler varsa 15 Temmuz'da yargılananlardan ders çıkarsınlar.

— Biz demokrasiyi ne kadar içselleştirmek devlet o kadar az saldırıya uğrar. 81 milyonun ne kadarı 'Bu devlet bizim devletimiz' derse o devlette huzur olur. Bu millete ‘bu devlet benim' dedirteceğiz. Bunun yolu da; Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak, hukuku adaletle buluşturmak, devleti liyakat ve ehliyet esasları üzerine bina etmek.