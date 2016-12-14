AKP’li Özdağ: Darbe komisyonunda dinlenmesi gereken hemen hemen herkesi dinledik

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, komisyonun çalışma süresinin resmi olarak 4 Ocak 2017’de biteceğini söyledi. Komisyonun ek bir süre talep edip etmeme konusunun yapılacak oylama ile belli olacağına dikkat çeken Özdağ, “Demokratik bir oylama yapılacak. Üyeler hayır derse uzatılmaz evet derse uzatılır. Komisyon Başkanı yeterli gördüm derse; uzatılmaz” dedi. 15 kişiden oluşan komisyonun iktidarın elinde olan çoğunluk oyları çalışma süresini belirleyecek.

Özdağ, CHP’nin dinlenmesini istediği isimlerin çoğunun davet edildiğini söylerken “Dinlenmesi gereken hemen hemen herkesi dinledik” dedi ve cezaevinde bulunan darbeci askerlerin “ayağına gidilmesini uygun bulmadığını” söyledi.

“Dinlenmesi gereken hemen hemen herkesi dinledik”

Komisyon başkanvekili Selçuk Özdağ, T24’ün komisyonda CHP’nin yol ayrımına ilişkin sorularını yanıtladı. “Dinlenmesi gereken hemen hemen herkesi dinledik” diyen ve CHP’nin tutuklu subayların cezaevinde dinlenilmesi önerisine “Ben darbecilerin ayağına gidilmesini kabul etmiyorum” diye yanıt veren Özdağ’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Gül, Sezer, Çiller, Akbulut ve Davutoğlu’na soru göndereceğiz”

CHP milletvekillerinin bu iddialarına katılmamız mümkün değil. Biz eski Cumhurbaşkanlarına , başbakanlarına mektupla soralım ve bunlar bize sorularına Sayın Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ahmet Necdet Sezer, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller bunlara yazılı olarak gönderelim ve yazılı olarak cevap versinler şu ana kadar CHP milletvekilleri sorularını bize bildirmedi. Bizim grubumuz Abdullah Gül, Sezer, başta olmak üzer Çiller, Yılmaz, Akbulut ve Davutoğlu olmak üzere sorularımızı hazırladık ve göndereceğiz. Yeni başbakan ve cumhurbaşkanı için zaten karar karar almıştık sorularımızı gönderelim ve onlar cevaplasın diye.

“CHP’nin istediği isimlerin çoğunu davet ettik”

Onların istediği kimlerse, isimleri onların hepsini davet ettik. Bunların içinde eski genelkurmay başkanları içişleri bakanları ve müdürleri ve çoğunu da dinledik. Onların dinlenmesini istediği isimler şunlar Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı bunlarla ilgili başkanımız da süre istedi. Başbakanla görüşelim bu iki konu özellikle.

“MİT Müsteşarı kendi bütçesine gelmiyor”

MİT Müsteşarı biliyorsunuz bütçeye bile gelmezler burası gizlilik isteyen bir yerdir ama sorularımızı yazılı olarak gönderelim; Genelkurmay Başkanını da davet etme noktasında sayın başbakanla görüşelim denildi. Komisyon başkanımız henüz bilgi vermedi.

CHP milletvekilleri cezaevine gidelim darbe yapmış generalleri dinleyelim diyor. Bunar yargılanıyor zaten, savcıya ifade vermişler, emniyette ifade vermişler, mahkemelerde ifade verecekler davalar açılıyor zaten. Böyle bir şekilde darbecinin ayağına gitmeyi kabul etmek mümkün müdür?

(T24’ün ‘ilk başlarda siz de sıcak baktınız sorusuna) Ben şöyle sıcak baktım. Önce komisyon üyeleri olarak gayri resmi olarak gidelim görüşelim darbecisiyle, itirafçısıyla da görüşelim gayri resmi gidelim dedim. Ne söyleyecek bu adamlar zaten ifadelerini vermişler, ne söyleyecekler bize, biz darbe yaptık mı diyecekleri bize. Onların ifadelerine bakmak lazım, Ben darbecilerin ayağına gidilmesini kabul etmiyorum. ‘Gülen’i gerekirse ABD’ye gidelim dinleyelim’ diyen bir Ak Partili milletvekili olduğu zaman CHP’li Aykut Erdoğdu bey giderim demişti. Ben o zaman itiraz etmiştim. Niye gidelim, neden gidelim.

“Gülen 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarına operasyon yaptı”

Gülen darbeci bir adam, 17-25’i yapmış, 7 Şubat 2012’da MİT Müsteşarına operasyon yapan ekibin başı, Uluslararası mahkemelerde Türkiye’ye yargılatmak isteyen bir adam. İtirafçı subaylar, yarbay ve yaverler var bunları dinleyebiliriz bu yapıyla ilgili bize bilgi veriyor. Görünmez kısımları ile bilgi veriyorlar.

Bu komisyonunu kuruluş noktası zaten problemli Anayasal olarak problemli. Devam eden davalar için bir araştırma komisyonu kurulmaz diyor. Buna rağmen biz geçmişteki emsalleri emsal kabul ederek görevimizi yapmaya çalıştık. Komisyonun uzayıp uzamayacağını oylama belirleyecek. Oylamaya tabi tutarak komisyon başkanı yeter gördüm derse gördüm der, üyeler hayır derse uzatılır. Evet derse uzatılmaz. 4 Ocak’ta bitiyor. Bir ay uzatma süresi ve buna karar verecek olan komisyon.15 milletvekili var oyama yapılacak. Demokratik bir oylama olacak. Dinlenmesi gereken hemen hemen herkesi dinledik.