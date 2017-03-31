AKP'li Özdağ: Adil Öksüz’ün bir büyükelçilikte saklandığını tahmin ediyorum

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, darbe girişiminden 6 gün sonra ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan telefonla arandığı ortaya çıkan firari sanık Adil Öksüz’le ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Özdağ, “Ben Adil Öksüz’ün bir büyükelçilikte saklandığını düşünüyorum” dedi.

Amerikan Büyükelçiliği’nden, Adil Öksüz’ün telefon ile aranma nedeni olarak gösterilen ‘vize iptali’ açıklamasına dikkat çeken Özdağ, "Böyle bir uygulama varsa, büyükelçilik bu durumda herkesi arayıp bilgi veriyor mu? Pasaportunuzu alıp giderseniz havalimanından kös kös geri dönersiniz" diye konuştu.

"Arsa bakmaya gitmişse niye teslim olmadı?"

Özdağ, Adil Öksüz olayının TÜRKSAT’ı basan 4 kişiyle olan bağlantılara ve birbirleriyle olan tüm ayrıntıların iyice incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Darbe Komisyonu'nunda gündeme gelen Adil Öksüz’ün 52 kez yurt dışına çıktığına ilişkin belgelere de dikkat çeken Özdağ, bu gidiş ve gelişler konusunda iyi bir inceleme yapılmadığını söyledi. 15 Temmuz akşamı Öksüz ve dört arkadaşının Akıncılar Üssü'nde ki durumuna ve TÜRKSAT’ın basılması hatırlatan Özdağ, “TÜRKSAT işgal edileceği zaman Öksüz ve 4 arkadaşı oraya arsa bakmaya gelmişler. Akıncılar üssünden tutuklandıktan sonra savcılıkta verdikleri ifadeye göre hepsi arsa bakmaya gitmiş. Eğer öyleyse niye teslim olmadılar niye kaçtılar” dedi. Özdağ 1980, 1960 ve 1971’deki darbelerin arkasında 'FETÖ' olduğunu iddia etti.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün Türk Silahları Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün, 21 Temmuz 2016 tarihinde ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu üzerine kayıt bir telefondan arandığının tespit edildiğini açıkladıktan sonra ABD Büyükelçiliği'nden açıklama gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının ardından bir açıklama da ABD Büyükelçiliği'nden geldi. Açıklamada şöyle denildi:

"O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Türkiye Temsilciliği'ni arayarak, Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık."

Adalet Bakanı'nın açıklamaları

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası 2 gün gözaltında tutulduktan sonra 17 Temmuz'da serbest bırakılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imamı olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün Türkiye'de olduğunu ve birileri tarafından saklandığını söyledi.

Bakan Bozdağ, ABD Başkonsolosluğu'nun Adil Öksüz açıklamasını tatmin edici bulmadığını belirterek "Eğer samimilerse inandırıcılığı için ABD'de bulunan FETÖ'cülerin vizelerinin iptal edilmesi ve teröristbaşının geçici tutuklanma talebinin yerine getirilmesi lazım. Her kaçan ABD'ye gidiyor. Bakıyorsunuz, Halkbank Genel Müdür Yardımcı'sını ABD'de hemen tutukluyorsun. Peki bu darbe girşiminin arkasındaki ismi neden tutuklamıyorsun?" değerlendirmesini yaptı.