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Yaşam

AKP'li Özcan Candan'ın kardeşi hayatını kaybetti

AKP'li Ercan Candan'ın kardeşi 41 yaşındaki Özcan Candan, inşaatın 7'inci katından başına tuğla düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

18 Nisan 2013 01:45

AKP Zonguldak Milletvekili Ercan Candan'ın kardeşi Özcan Candan, incelemede bulunduğu hastane inşaatında başına tuğla düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Ereğli ilçesinde, AKP Zonguldak Milletvekili Ercan Candan'ın kardeşi Özcan Candan, inşaattan başına tuğla düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ören Mahallesi'nde yapımı devam eden Ereğli Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunan Özcan Candan'ın (41), başına 7. kattan tuğla düştü.

Başında baret olmasına rağmen başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Candan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, Alaplı Kaymakamı Yıldıray Malğaç, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Hamdi Uçar, bazı ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri hastaneye geldi.

Olayı haber alan Milletvekili Candan, hastaneye gelerek taziyeleri kabul etti.

 

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