AKP'li Oya Eronat'tan, BDP'li belediyelere 'terörist' benzetmesi

T24 - AKP Diyarbakır milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Belediyesiyle ilgili olarak 'bu teröristlerden bu kötülerden bu belediyeyi almak bu kötülere karşı mücadele vermek hakikaten hakka hizmettir' dedi.

AKP Diyarbakır milletvekili Oya Eronat Teksas gezisinde (Sağdan üçüncü)

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde de yer alan konuşmasında Milletvekili Eronat, BDP’li Belediyeleri sert ifadelerle eleştirdi ve Belediye başkanlarına, "Terörist" benzetmesi yaptı.

BDP’nin desteklediği Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin YSK tarafından düşürülmesi ile milletvekili olan Oya Eronat, bir süre önce Kahramanmaraş Belediye Başkanı ile yaptığı ABD gezisi ile ilgili izlenimlerini anlatırken, Belediye başkanına ABD’nin Misisipi Eyaleti Jacson kentinde gösterilen ilgiden onur duyduğunu ve kıskandığını söyledi.

Eronat, "Açık söylemek gerekirse bizim Diyarbakır’ımız Belediyesinde Belediye başkanın da bu şekilde ağırlanmasını istiyorum, bu şekilde onure edilmesini istiyorum. Ama, bununda bir BDP’li Belediye ile olmayacağını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun için bizim ne yapıp edip bütün Belediyeleri özellikle Diyarbakır’ı almamız gerekiyor" dedi. Eronat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşımızda silahlı bir terör örgütü var bunu da çok iyi biliyoruz. Ben seçimler sırasında kadın kardeşlerimizden bazen sitemkar olduğum anlar oldu. Ama, şunu da düşündüm, bizim cesaret edip de dolaşamadığımız yerler için kadın kardeşlerimizden oraya gitmelerini istemek ne kadar doğru. Çünkü, kadınlarımız sadece emeklerini değil canlarını da ortaya koydu. Ben bazı kadınlarımızın Ben-u Sen Mahallesi’nde rehin kaldıklarını, yerel seçimde bıçaklanan kardeşleriz olduğunu biliyorum. Herkesin bildiği gibi 81 ilin 75’inde çalışmalar başka, bizlerin çalışmaları başka. AK Parti olarak ’Halka hizmet Hakk’a hizmet’ dedik. Ama, AK Parti olarak burada AK Parti’ye çalışmak Hakk’a hizmet diye düşünüyorum. Çünkü bu teröristlerden bu kötülerden bu Belediyeyi almak bu kötülere karşı mücadele vermek hakikaten hakka hizmettir."